Νέες καταγγελίες σε βάρος της 36χρονης influencer και λογίστριας που συνελήφθη στην Εκάλη διατυπώνει ο πρώην σύντροφός της, περιγράφοντας υποσχέσεις για διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και οικονομικές συνεργασίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Μιλώντας το απόγευμα της Κυριακής (29/11) στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», υποστήριξε ότι η γυναίκα παρουσιαζόταν ως έμπειρη λογίστρια, ικανή να αντιμετωπίσει ακόμη και δύσκολες υποθέσεις, όπως χρέη προς την Εφορία και προβλήματα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

«Μια απατεώνισσα η οποία υποσχόταν πράγματα, τα οποία δεν έπραττε. Εξαπατούσε οικογένειες», ανέφερε ο ίδιος.

Φωτ.: social media

«Με αναζητούσαν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους»

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, μετά τον χωρισμό τους επικοινώνησαν μαζί του άνθρωποι που ζητούσαν βοήθεια για να ανακτήσουν χρήματα τα οποία υποστήριζαν ότι είχαν δώσει στην 36χρονη.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι οικογενειάρχες, είναι με παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω», είπε.

Ο πρώην σύντροφός της αναφέρθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις από το φιλικό τους περιβάλλον, στις οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, είχαν καταβληθεί ποσά 17.000, 30.000, 28.000 και 12.000 ευρώ.

Φωτ.: social media

Οι ισχυρισμοί για τιμολόγια και ΦΠΑ

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε συναλλαγές που φέρεται να αφορούν εταιρεία την οποία σήμερα διοικεί.

Όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε από τον λογιστή του ότι το 2023 είχαν εκδοθεί τιμολόγια, αξίας περίπου 3.000 έως 6.000 ευρώ, τα οποία είχαν καταχωριστεί στο myDATA, χωρίς όμως να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Η υπόσχεση για εγγυητική επιστολή 60.000 ευρώ

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η 36χρονη φέρεται να κέρδιζε την εμπιστοσύνη υποψήφιων πελατών, ο πρώην σύντροφός της υποστήριξε ότι έδινε πειστικές απαντήσεις σε φορολογικά και οικονομικά ζητήματα.

Ανέφερε, μάλιστα, περίπτωση άνδρα που περίμενε να παραλάβει εμπόρευμα από το εξωτερικό, με τη γυναίκα να του υπόσχεται εγγυητική επιστολή ύψους 60.000 ευρώ.

Κατά τον ίδιο, η 36χρονη επικαλούνταν και το δικό του όνομα για να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι σε ανθρώπους που εκείνος της είχε συστήσει.