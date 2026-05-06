Είναι ο Μπάρον Τραμπ χρονοταξιδιώτης; Μυθιστόρημα του 1893 πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας

Ένα μυθιστόρημα που γράφτηκε πριν από περισσότερα από 130 χρόνια έχει αναζωπυρώσει περίεργες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπάρον Τραμπ, ο μικρότερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι στην πραγματικότητα ταξιδιώτης στον χρόνο.

Ο Αμερικανός πολιτικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος Ingersoll Lockwood έγραψε το 1893 το παιδικό βιβλίο «Baron Trump’s Marvelous Underground Journey», στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα πλούσιο αριστοκρατικό αγόρι που ζει στο «Κάστρο Τραμπ» και καθοδηγείται στο ταξίδι του προς τη Ρωσία από έναν άνδρα ονόματι «Don».

Οι ανατριχιαστικές, για ορισμένους, ομοιότητες με την οικογένεια Τραμπ της σύγχρονης εποχής, καθώς και τα φανταστικά στοιχεία του βιβλίου, έχουν οδηγήσει κάποιους στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια Τραμπ ενδέχεται να σχετίζεται με ταξίδια στον χρόνο, αναφέρει η DailyMail.

Η θεωρία που έγινε viral και η αντίδραση της Λάρα Τραμπ

Η συγκεκριμένη θεωρία έχει αποκτήσει τέτοια απήχηση τα τελευταία χρόνια, ώστε η Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ, αναγκάστηκε να την διαψεύσει μέσα από το podcast της την Πέμπτη, σχολιάζοντας παράλληλα το πόσα views συγκεντρώνουν σχετικά βίντεο που «αναλύουν» τη θεωρία.

«Δεν προσπαθώ να χαλάσω τα όνειρα κανενός, αλλά ο Μπαρόν Τραμπ δεν είναι ταξιδιώτης στον χρόνο», δήλωσε στο επεισόδιο του The Right View with Lara Trump.

«Λυπάμαι που το λέω, ξέρω ότι θα απογοητεύσω πολλούς σήμερα», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τη θεωρία «τρελή».

Στη συνέχεια προκάλεσε τους ακροατές να αποδείξουν το αντίθετο: «Πείτε μου έναν ταξιδιώτη στον χρόνο. Πείτε μου έναν άνθρωπο που να μπορεί να το υποστηρίξει αυτό ως πραγματικό γεγονός. Δεν υπάρχει».

«Γνωρίζω τον Μπάρον εδώ και 18 χρόνια. Δεν είναι ταξιδιώτης στον χρόνο. Τον έχω δει να μεγαλώνει», σημείωσε.

Το βιβλίο και οι παράξενες «συνδέσεις»

Στο μυθιστόρημα του Lockwood, ο «Baron Trump» (με ένα «r» στο όνομα) καθοδηγείται σε μια περιπέτεια στη Ρωσία από έναν άνδρα ονόματι «Don», τον «διδάσκαλο των διδασκάλων».

Το μότο της οικογένειας Τραμπ στο βιβλίο αναφέρει: «Ο δρόμος προς τη δόξα είναι γεμάτος παγίδες και κινδύνους».

Στις εικονογραφήσεις, ο νεαρός Baron εμφανίζεται πολυτελώς ντυμένος και στολισμένος με κοσμήματα, καθώς εγκαταλείπει το «Κάστρο Τραμπ» για να ταξιδέψει στη Ρωσία, αναζητώντας είσοδο σε εναλλακτικές διαστάσεις.

πηγή: WikiMedia Commons

Το έργο παρουσιάζει τον ήρωα ως βαριεστημένο από την πολυτέλεια, με έντονη φαντασία και «πολύ ενεργό μυαλό».

Το δεύτερο μυθιστόρημα και οι θεωρίες συνωμοσίας

Ο ίδιος συγγραφέας έγραψε και το πολιτικό μυθιστόρημα «The Last President», στο οποίο ένας πολιτικός «outsider» από τη Νέα Υόρκη εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια Νέα Υόρκη σε αναταραχή, αμέσως μετά από αμφιλεγόμενες εκλογές. Περιγράφονται ταραχές, διαδηλώσεις και συγκρούσεις στους δρόμους της πόλης, με αναφορές σε «όχλους που οργανώνονται υπό αναρχικούς και σοσιαλιστές».

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου θεώρησαν ότι υπάρχουν παραλληλισμοί με σύγχρονα πολιτικά γεγονότα, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας.

«Συνδέσεις» με Τέσλα, Dellschau και αριθμούς

Κάποιοι υποστηρικτές της θεωρίας συνδέουν τον Τραμπ με τον επιστήμονα Νίκολα Τέσλα, λόγω του ότι ο θείος του είχε πρόσβαση σε έγγραφα του εφευρέτη, ο οποίος έχει κατά καιρούς συνδεθεί με θεωρίες για το ταξίδι στον χρόνο.

Άλλοι επικαλούνται δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το 2016, όπως το «γνωρίζω πράγματα που οι άλλοι δεν γνωρίζουν», ως «ένδειξη».

Παράλληλα, αναφέρονται και στα σχέδια του καλλιτέχνη Charles Dellschau, ο οποίος απεικόνιζε φανταστικές ιπτάμενες μηχανές, που σύμφωνα με τους θεωρητικούς συνωμοσίας περιέχουν συμβολισμούς όπως το όνομα «TRUMP» και τον αριθμό 47, τον οποίο συνδέουν με πιθανή μελλοντική προεδρία.

Τι λέει η επιστήμη για το ταξίδι στον χρόνο

Αν και δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για ταξίδια στον χρόνο, το ζήτημα έχει απασχολήσει τη φυσική και τη θεωρητική επιστήμη.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι, θεωρητικά, η «επιστροφή στο παρελθόν» δεν παραβιάζει απαραίτητα τους νόμους της φυσικής, αν και παραμένει καθαρά υποθετική.

Ωστόσο, ο φυσικός Στίβεν Χόκινγκ είχε υποστηρίξει το 1994 ότι η απουσία «επισκεπτών από το μέλλον» αποτελεί ένδειξη πως το ταξίδι στον χρόνο δεν είναι δυνατό.