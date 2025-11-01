Είναι πλέον ντροπιαστικό να έχεις αγόρι; Ένα άρθρο στη βρετανική Vogue ξεσηκώνει αντιδράσεις

Είναι ντροπιαστικό πλέον να είσαι σε σχέση;

Αυτό το ζήτημα βάζει στο τραπέζι η Chante Joseph της βρετανικής Vogue, σε ένα άρθρο με τίτλο Is Having A Boyfriend Embarrassing Now? (Είναι ντροπιαστικό πλέον να έχεις αγόρι;) που έμελλε να γίνει viral και να κατακλύσει τους λογαριασμούς γυναικών στα social media.

Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό συνοψίζεται μια νέα πραγματικότητα στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες παρουσιάζουν τις σχέσεις τους σε αυτά.

Εκεί όπου κάποτε οι λογαριασμοί γυναικών περιστρέφονταν γύρω από τους συντρόφους τους, με φωτογραφίες, stories και δημόσιες εξομολογήσεις, τώρα επικρατεί η διακριτικότητα: ένα χέρι στο τιμόνι, ένα ποτήρι κρασί στο δείπνο. Το φαινόμενο αυτό, όπως παρατηρεί η Vogue, αντικατοπτρίζει μια πολιτισμική μετατόπιση: οι γυναίκες θέλουν να δείξουν πως έχουν σχέση, αλλά χωρίς να φαίνονται ότι ορίζονται από αυτήν.

Το να έχεις σχέση θεωρείται uncool

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, υπάρχει και μια πιο βαθιά, πολιτισμική διάσταση: το να έχεις φίλο ή να δηλώνεις δημόσια σχέση έχει αρχίσει να θεωρείται uncool. Στα social media, σχόλια του τύπου «οι σύντροφοι είναι εκτός μόδας» συγκεντρώνουν χιλιάδες likes, ενώ πολλές influencers παρατηρούν πως το κοινό τους μειώνεται όταν αποκαλύπτουν ότι βρίσκονται σε σχέση. Η σύνδεση της "girlfriend identity" με κάτι ξεπερασμένο αντανακλά μια γενικότερη δυσφορία απέναντι στους παραδοσιακούς ρόλους φύλου και στις προσδοκίες της ετεροκανονικότητας.

Στην ουσία, το άρθρο υποστηρίζει ότι η ερωτική σχέση δεν θεωρείται πια επίτευγμα ούτε επιβεβαιώνει τη θηλυκότητα μιας γυναίκας. Αντιθέτως, η single ζωή παρουσιάζεται πλέον ως απελευθερωτική, επιθυμητή και συνειδητή επιλογή, μια μορφή αυτονομίας.

Θύελλα θετικών αντιδράσεων στα social media

Το άρθρο αυτό, παραδόξως, έγινε viral σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα με χιλιάδες γυναίκες να αναρτούν σχετικά βίντεο στο TikTok και στο Instagram στα οποία συμφωνούν με όσα γράφονται.

«Μισώ που συμφωνώ με αυτό», γράφει μια κοπέλα στο TikTok.

«Η βρετανική Vogue επιτέλους κατάλαβε πόσο uncool είναι να έχεις αγόρι», γράφει μια άλλη.

«Η βρετανική Vogue ανέβασε ένα άρθρο που λέει ότι είναι ντροπιαστικό να έχει αγόρι. Τι εποχή να ζεις και να είσαι ελεύθερος», γράφει μια κοπέλα στο Instagram.