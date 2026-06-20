Είναι πράγματι τόσοι οι «αιωνόβιοι» στην Ικαρία; Ερευνητής αμφισβητεί όσα ξέρουμε για τη μακροζωία

Ποιος δε θα ήθελε να πάρει ένα χάπι ή να συνδεθεί σε μια ενδοφλέβια έγχυση που θα αποτρέψει μ' έναν «μαγικό» τρόπο τη γήρανση; Στο «Morbid», ο πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας Saul Justin Newman, ερευνητής στο Ινστιτούτο Γήρανσης του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επιχειρεί να γκρεμίσει τον μύθο της αντιγήρανσης. Το κεντρικό του επιχείρημα είναι ότι ο φόβος μας για τον θάνατο τροφοδοτεί διαρκώς αυτόν τον μύθο, που, όπως υποστηρίζει, είναι γεμάτος από «παραπλανητικούς ισχυρισμούς, λανθασμένες υποθέσεις και καθαρή απάτη. Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο είναι ψεύτικος, εκατοντάδες χιλιάδες από τους γηραιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι στην πραγματικότητα νεκροί και πέντε δεκαετίες έρευνας για τη μακροζωία του ανθρώπου είναι άνευ αντικειμένου».

Παράδειγμα, γράφει ο Guardian, η απομυθοποίηση του γηραιότερου καταγεγραμμένου άνδρα στον κόσμο, του Τζιροέμον Κιμούρα, ο οποίος πέθανε στην Ιαπωνία το 2013 σε ηλικία 116 ετών και 54 ημερών. Ο Newman επισημαίνει ότι, αν και η ηλικία του είχε φαινομενικά επαληθευτεί μέσω εξαντλητικής εξέτασης δημογραφικών αρχείων, ο Κιμούρα είχε τουλάχιστον δύο τεκμηριωμένα ονόματα, δύο τεκμηριωμένες ημερομηνίες γέννησης και τρεις καταγεγραμμένες συζύγους, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα διαζύγια. Όσο περισσότερο ερευνούσε ο συγγραφέας μεμονωμένες περιπτώσεις παγκοσμίως διάσημων «γηραιότερων» ανθρώπων, τόσο περισσότερες ασυνέπειες στα αρχεία εντόπιζε. Προέκυψε ένα μοτίβο: «Μια περίπτωση ακραίας μακροζωίας ανακοινωνόταν, γινόταν αντικείμενο παγκόσμιας δημοσιότητας και επαινείτο από όλους, για να εξαφανιστεί χρόνια αργότερα, μόλις ελέγχονταν τα στοιχεία».



Ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι η ανακριβής καταγραφή της ηλικίας των γηραιότερων ανθρώπων στον κόσμο φαινόταν να υφίσταται σε επίπεδο πληθυσμού. Το 2010 στο Τόκιο, για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε ότι ο φημισμένος υπεραιωνόβιος Σόγκεν Κάτο, επισήμως 111 ετών, είχε στην πραγματικότητα πεθάνει εδώ και 30 χρόνια και βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του, ενώ ένας συγγενής συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή του. Στον απόηχο του σκανδάλου, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας ερεύνησε όλους όσους φέρονταν να είναι άνω των 100 ετών. Πάνω από το 82% εξ αυτών αποκαλύφθηκε ότι ήταν νεκροί ή «αγνοούμενοι».

Ο Newman εντόπισε έναν άλλο πληθυσμό «νεκρών» ηλικίας 100 ετών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξυγίανσης των δημόσιων μητρώων το 2012, η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι πάνω από 9.000 άτομα που καταγράφονταν ως άνω των 100 ετών ήταν στην πραγματικότητα νεκροί, ενώ πολλοί επιζώντες υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, ώστε να μπορούν συγγενείς να εισπράττουν ανενόχλητοι τις συντάξεις τους.

Τα νησιά Οκινάουα (Ιαπωνία) και Ικαρία (Ελλάδα), σημειώνει ο Newman, είναι δύο από τις έξι πολύ-διαφημισμένες «Μπλε Ζώνες» – περιοχές με εξαιρετικά υψηλή επιβίωση σε προχωρημένη ηλικία, όπου, φαινομενικά, αφθονούν οι εκατοντάχρονοι.



Σε μια εποχή αδιάκοπων διαδικτυακών απατών και με τον συνωμοσιολόγο Ρόμπερτ Κένεντι ως υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, τα συμπεράσματα του Newman είναι απλά. Η «επιστήμη» της μακροζωίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανούσια δεδομένα. Γι’ αυτό γελάστε, μας προτρέπει ο ερευνητής και συγγραφέας, με όσους σας υπόσχονται «θεραπεία» για τη γήρανση. Και μας συμβουλεύει: «Εκτιμήστε την επιστημονική μέθοδο. Μην καπνίζετε, τρώτε περισσότερα φυτικά τρόφιμα, κινηθείτε περισσότερο».