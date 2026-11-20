Με μεγάλη ανταπόκριση από τα άτομα τρίτης ηλικίας πραγματοποιήθηκε σήμερα δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του Υπουργείου Υγείας στο ΚΑΠΗ Γεροβουνού στο Καματερό, παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΚΟΜΥ βρέθηκε δίπλα στους κατοίκους της περιοχής, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις σε 37 πολίτες, ενώ διενεργήθηκαν ηλεκτροκαρδιογραφήματα, στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της υγείας τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρόληψης και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, φέρνοντας τους προληπτικούς ελέγχους απευθείας στις τοπικές κοινότητες, χωρίς ταλαιπωρία και αναμονές.

Στη δράση έδωσαν το παρών ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόληψης Υγείας και Σχεδιασμού Δημοτικού Έργου, Σταύρος Νικητόπουλος,επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των δημοτών.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε σχετικά: «Η πρόληψη δεν έχει σύνορα και αποστάσεις, πάει εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι, στη γειτονιά τους, στο ΚΑΠΗ τους, στην καθημερινότητά τους. Σήμερα εδώ, στο Καματερό, είδαμε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να φέρνουμε τις Κινητές Ομάδες Υγείας δίπλα στους συμπολίτες μας, και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Για εμάς, φροντίδα στην πράξη σημαίνει κανένας πολίτης να μη μένει πίσω, να έχει εύκολη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε προληπτικούς ελέγχους που προστατεύουν τη ζωή και την υγεία του».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων/Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας, τόνισε: «Η άμεση και εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική πρόληψη και την υγιή γήρανση. Η σημερινή εξαιρετική δράση στο ΚΑΠΗ Γεροβουνού, έδωσε στα μέλη του τη δυνατότητα να κάνουν μια σειρά προληπτικών εξετάσεων στη γειτονιά τους, σε έναν οικείο χώρο που εμπιστεύονται. Ευχαριστώ την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης. Ως Δήμος, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας.»

Η παρέμβαση στο ΚΑΠΗ Γεροβουνού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθιστώντας την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών.