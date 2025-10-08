Ειρήνη με τον μαρκαδόρο του Τραμπ: Ο Σίσι τον καλεί στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας

Σημάδια ισχυρής αισιοδοξίας για το τέλος του διετούς πολέμου στη Γάζα εξέπεμψε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος επιβεβαίωσε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και απηύθυνε δημόσια πρόσκληση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στην Αίγυπτο για την τελική υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνης.

«Θα ήταν πραγματικά υπέροχο, εάν επιτευχθεί συμφωνία, να μπορούσατε να παρευρεθείτε στην υπογραφή της», δήλωσε ο Αλ Σίσι σε μήνυμά του που απευθυνόταν στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας σε τελετή αποφοίτησης της Αιγυπτιακής Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, τα σχόλια του Αιγύπτιου Προέδρου έρχονται εν μέσω πληροφοριών ότι οι κρίσιμες συνομιλίες στο θέρετρο του Σαρμ ελ Σέιχ στη Χερσόνησο του Σινά προχωρούν θετικά, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι όλων των πλευρών συγκεντρώθηκαν στην Αίγυπτο.

Ενθαρρυντικά μηνύματα

Ο Σίσι αποκάλυψε ότι έλαβε «πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα» από τους μεσολαβητές, τα οποία θέλησε να ανακοινώσει στον κόσμο:

«Έρχονται με ισχυρή βούληση, ισχυρό μήνυμα και ισχυρή εντολή από τον Πρόεδρο Τραμπ για να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων. Ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να αρπάξουν την ευκαιρία για να τελειώσουν τον πόλεμο».

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του για την «ειλικρινή επιθυμία του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο» και κάλεσε τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Ο πόλεμος έχει επηρεάσει βαθύτατα την Αίγυπτο, με τον Σίσι να τονίζει ότι η χώρα του είναι ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

Παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων και σενάρια αισιοδοξίας

Στο Σαρμ ελ Σέιχ βρίσκονται κορυφαίοι παράγοντες της διπλωματίας και των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο επικεφαλής των Αιγυπτιακών Γενικών Πληροφοριών. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ (βασικοί μεσολαβητές). Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν, σηματοδοτώντας έναν αυξανόμενο ρόλο της Άγκυρας, η οποία διατηρεί στενές επαφές με τη Χαμάς. Ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, όπως ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο Στιβ Ουίτκοφ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Κορυφαία στελέχη της Χαμάς, όπως οι Ταχέρ αλ-Νούνου και Χαλίλ αλ-Χάγια.

Η Χαμάς κατέθεσε λίστα «κρατουμένων»

Σημαντικό ορόσημο των συνομιλιών αποτέλεσε η κατάθεση από τη Χαμάς μιας λίστας με τους «κρατούμενους» που ζητά να απελευθερωθούν, σε αντάλλαγμα για τους 48 ομήρους που κρατά στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νούνου, δήλωσε ότι «πνεύμα αισιοδοξίας επικρατεί» μεταξύ όλων των μερών, επιβεβαιώνοντας ότι ανταλλάχθηκαν λίστες με ομήρους και Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας.

Ωστόσο, η Χαμάς φέρεται να ζητά την απελευθέρωση ορισμένων από τους πιο διαβόητους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, καθώς και την επιστροφή των σορών των αδελφών Γιαχία και Μουχάμαντ Σινουάρ (ο πρώτος ήταν ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023), αίτημα που το Ισραήλ είχε αρνηθεί έως τώρα.

Το Σχέδιο Τραμπ και τα «αγκάθια»

Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στο 20-σημείο σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει:

-Την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός των πρώτων 72 ωρών.

-Την αποστρατικοποίηση της Χαμάς.

-Την παράδοση του ελέγχου της Γάζας σε μια διεθνή δύναμη, καθώς το Ισραήλ αποσύρει τα στρατεύματά του.

Παρά την αισιοδοξία, βασικά «αγκάθια» παραμένουν καθώς:

-Η Χαμάς απαιτεί μόνιμη και ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, προτού συζητήσει τον αφοπλισμό της.

-Το Κατάρ ζητά «ισχυρές, γραπτές διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για πλήρη αποχώρηση και μόνιμο τέλος του πολέμου.

-Ο Τραμπ έχει προτείνει έναν διεθνή οργανισμό, με επικεφαλής τον ίδιο και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, να αναλάβει τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι «πρόσθετες αραβικές χώρες» θα υπογράψουν συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ εάν τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ενισχύοντας την προοπτική επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ.