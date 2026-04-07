Ειρήνη Μουρτζούκου: Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της Ανακρίτριας στην Αμαλιάδα οδηγήθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση του μικρού Παναγιωτάκη, σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονο κοινωνικό και δικαστικό αντίκτυπο.

Η 25χρονη, που κρατείται ήδη στις Φυλακές Κορυδαλλού, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 27 Απριλίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του patrisnews.com. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η υπεράσπιση χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει διεξοδικά τη δικογραφία και τα κρίσιμα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε ασφυκτικά αίτια.

Παρά τη βαρύτητα των κατηγοριών, η υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης παραμένει αμετακίνητη, με την ίδια να αρνείται κάθε εμπλοκή και να υποστηρίζει πως το παιδί αποτελούσε προτεραιότητά της. Μέσα από το υπόμνημά της, στρέφει ευθέως τα βέλη της προς τη μητέρα και τη γιαγιά του βρέφους, ισχυριζόμενη ότι το παιδί πέθανε στα χέρια της μητέρας του και πως η ίδια οδηγήθηκε σε αρχικές ψευδείς καταθέσεις υπό πίεση.

Οι ισχυρισμοί περί «κατασκευασμένης εμπλοκής» και «χειραγώγησης» δεν έπεισαν, ωστόσο, τις δικαστικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης, συνεκτιμώντας τόσο τα επιστημονικά ευρήματα όσο και τις καταθέσεις που την κατονομάζουν ως υπεύθυνη.

Η μεταγωγή της από τις Φυλακές Κορυδαλλού στην Αμαλιάδα πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να συνοδεύουν την κατηγορούμενη, προκειμένου να αποτραπούν εντάσεις και απρόοπτα περιστατικά.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη Δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα, με την απολογία της 25χρονης να θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της διαδικασίας.