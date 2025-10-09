Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλέντησε στην συναυλία του Αδαμαντίδη στις φυλακές Κορυδαλλού «Ήρθε ο άρχοντας»

Συναυλία έδωσε χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ο Θέμης Αδαμαντίδης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και στην εκπομπή «Το Πρωινό» το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου - που κατηγορείται για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών - έδωσε το παρών και μάλιστα γλέντησε με την ψυχή της.

«Άρχοντά μου, ήρθες επιτέλους» αναφώνησε ενθουσιασμένη όταν είδε τον λαϊκό τραγουδιστή και σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, έπινε μπύρες χωρίς αλκοόλ και κάπνιζε.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης από την πλευρά του δήλωσε : «Έχω ξαναέρθει στο παρελθόν δύο φορές για να τραγουδήσω. Ελπίζω να το ευχαριστηθούν και να ακούσουν κάποια τραγούδια που αγαπάνε. Κάποιες από τις κρατούμενες μου έκαναν εκπλήξεις και μου έδωσαν ζωγραφιές. Ευχάριστες στιγμές».

Η δημοσιογράφος της εκπομπής μάλιστα, ανέφερε ότι όταν η Ειρήνη Μουρτζούκου την είδε από το παράθυρο του κελιού της ενοχλημένη αντέδρασε λέγοντας: «Πάλι κάμερες; Δεν γλυτώνω με τίποτα από αυτούς, ούτε εδώ μέσα».

Στην τελευταία της συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε δηλώσει για την καθημερινότητά της στη φυλακή: «Πώς να είμαι; Χάλια είμαι. Προσπαθώ λίγο να προσαρμοστώ στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολα πολύ. Δεν μιλάω με κανέναν. Πέρα από τον δικηγόρο που μιλάω για την υπόθεση για το τι θα γίνει με τις απολογίες. Μόνο σε αυτόν έχω εμπιστοσύνη, πλέον δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Δεν θέλω κανέναν άλλον».