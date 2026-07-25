Μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Ειρήνη Νικολοπούλου στο vidcast «People» του Γιάννη Βίτσα. Η δημοσιογράφος μίλησε με συγκλονιστική ειλικρίνεια για τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε από μικρή ηλικία, την απώλεια της αδελφής της, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, αλλά και πρόσωπα που σημάδεψαν τη δημοσιογραφική και προσωπική της διαδρομή.

«Βίωσα σεξουαλική παρενόχληση από παιδί»

Η Ειρήνη Νικολοπούλου περιέγραψε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η σεξουαλική παρενόχληση ξεκίνησε ήδη από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχίστηκε αργότερα στον επαγγελματικό χώρο.

«Βίωσα δυστυχώς σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι, από μαθήτρια, φοιτήτρια από τους καθηγητές. Μετά ως εργαζόμενη δημοσιογράφος δεν πέρασα καθόλου καλά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σημάδεψε. Δεν μπορούσες και δεν ήξερες να το αντιμετωπίσεις. Όποιος ή όποια πει ότι ήξερε να το αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή θα πει ψέματα», ανέφερε.

Η ίδια αποκάλυψε πως, όταν αποφάσισε να καταγγείλει ένα περιστατικό, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις.

«Πήγα κάποιον να καταγγείλω και ήρθε εναντίον μου. Ήταν πολύ δύσκολο και σκληρό. Δεν είχα ανάγκη να πάω με κάποιον για να προχωρήσω μπροστά. Όλο αυτό ήταν μόνο σκληρό. Με πείραξε στην ψυχολογία μου», εξομολογήθηκε.

«Μου έχει αφήσει πολύ βαριά σημάδια... Είναι από τα πιο σκληρά κεφάλαια της ζωής μου», τόνισε.

Η απώλεια της αδελφής της

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε και στην απώλεια της αγαπημένης της αδελφής, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου έναν χρόνο, ύστερα από μια μακρά και επώδυνη μάχη με σοβαρή ασθένεια.

«Τα πιο βαθιά σκοτάδια ήταν οι απώλειες, με μεγαλύτερη όλων της αδελφής μου... Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να ζήσει τέτοια μακρά και σκληρά τέλη ζωής. Θέλω να χαμογελώ όταν τη σκέφτομαι και όχι να κλαίω πια», είπε.

Θυμήθηκε ακόμη τη στιγμή που η αδελφή της έμαθε για την ασθένειά της.

«Μου είπε ειρωνικά: "Αδελφή, πήραμε το πρώτο λαχνό του λαχείου". Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Δεν πιστεύεις ποτέ ότι κλείνει ο κύκλος της ζωής ενός ανθρώπου με τον οποίο έχεις μεγαλώσει σαν να είστε δίδυμοι».

«Ο Μύρωνας ήταν ο μοναδικός μου έρωτας»

Η δημοσιογράφος μίλησε και για τον άνθρωπο με τον οποίο δημιούργησε οικογένεια.

«Ο Μύρωνας ήταν ο ένας, ο μεγάλος, μάλλον ο μοναδικός μου έρωτας», είπε, εξηγώντας πως με τα χρόνια αντιλαμβάνεται ακόμη περισσότερο την αξία της οικογένειας και των ανθρώπων που αγαπάμε.

Οι αναμνήσεις από τη Νομική και η Άννα Βίσση

Γυρίζοντας πίσω στα φοιτητικά της χρόνια, η Ειρήνη Νικολοπούλου αποκάλυψε πως συμφοιτήτριά της στη Νομική ήταν η Άννα Βίσση, πολύ πριν ξεκινήσει τη μεγάλη καλλιτεχνική της πορεία.

Όπως θυμήθηκε, η τραγουδίστρια τραβούσε τα βλέμματα όλων ήδη από τότε.

«Ήταν τόσο όμορφο κοριτσάκι που γύρναγαν όλοι στο αμφιθέατρο και έλεγαν "Η Βίσση! Η Βίσση!"», είπε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος σημείωσε ακόμη ότι εκείνη την περίοδο η Άννα Βίσση διατηρούσε σχέση με τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο χαρακτήρισε μέντορά της στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.

Όπως εξήγησε, μετά τη βράβευσή της στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης άρχισε σταδιακά να απομακρύνεται από τα αμφιθέατρα, καθώς η μουσική είχε πλέον κερδίσει ολοκληρωτικά τη ζωή της.

Η Ρίκα Βαγιάννη, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Ευαγγελάτος

Η Ειρήνη Νικολοπούλου αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και στη Ρίκα Βαγιάννη, αποκαλύπτοντας πως η πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση έγινε δίπλα της, στην εκπομπή «Studio 5» του Mega.

«Η Ρίκα ήταν ένα πάρα πολύ εύστροφο πλάσμα. Είχε τρομερή άνεση, ατάκα και το θάρρος να λέει πάντα τη γνώμη της. Ήταν σπουδαία δημοσιογράφος. Πάρα πολύ λυπάμαι που έφυγε τόσο γρήγορα», είπε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα, θυμίζοντας πως συνεργάστηκαν όταν αναζητούσαν έναν δημοσιογράφο που θα μετέφερε καθημερινά την επικαιρότητα από την αίθουσα σύνταξης.

«Έκανε αυτό που ήξερε πολύ καλά και κάνει μέχρι σήμερα. Ξέρει να διαχειρίζεται την επικαιρότητα και το ρεπορτάζ», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, μπήκε στην ομάδα της όταν ήταν ακόμη φοιτητής.

«Ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ξεχώριζε. Είχε "σπινθηροβόλο" βλέμμα», ανέφερε.

Μαζί τους, όπως θυμήθηκε, βρέθηκαν επίσης ο Άρης Πρωτοσάλτε, ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Τάσος Τέλλογλου, σε μια εποχή που η πρωινή ενημερωτική τηλεόραση διαμόρφωνε τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα.

Οι συνεντεύξεις που έγραψαν ιστορία

Κλείνοντας, η Ειρήνη Νικολοπούλου θυμήθηκε ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που συνάντησε κατά τη μακρόχρονη δημοσιογραφική της πορεία.

Ανάμεσά τους ήταν η Μάργκαρετ Θάτσερ, η Μπεναζίρ Μπούτο, ο Ούλοφ Πάλμε, ο Φρανσουά Μιτεράν, αλλά και κορυφαίοι αστέρες του παγκόσμιου κινηματογράφου και της μουσικής, όπως η Τίνα Τάρνερ, η Κλαούντια Καρντινάλε, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Άντονι Κουίν.

Η συνέντευξή της αποτέλεσε μια αναδρομή σε μια ζωή γεμάτη σημαντικές επαγγελματικές στιγμές, αλλά και βαθιές προσωπικές πληγές, τις οποίες επέλεξε να μοιραστεί με ειλικρίνεια, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της διαδρομής της.