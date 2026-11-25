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Μόλις 18 ετών ήταν η Ειρήνη Σκλήβα όταν η ομορφιά της ταξίδεψε την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Τρεις δεκαετίες μετά τη μεγάλη της διάκριση στα διεθνή καλλιστεία, παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική Ελληνίδα που έχει κατακτήσει τον τίτλο της Μις Κόσμος.

«23/11/1996… 30 χρόνια πέρασαν ήδη», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θυμίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την ημερομηνία που άλλαξε τη ζωή της.

Μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η 48χρονη Ειρήνη Σκλήβα επανήλθε με μια selfie, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή με ξανθά μαλλιά.

«Σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, με τους ακολούθους της να σπεύδουν να την κατακλύσουν με κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Η βραδιά που η Ελλάδα κατέκτησε τον τίτλο της Μις Κόσμος

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 1996 όταν η Ειρήνη Σκλήβα, έχοντας ήδη κερδίσει τον τίτλο της Μις Ελλάς στα εθνικά καλλιστεία, εκπροσώπησε τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς που πραγματοποιήθηκε στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας.

Η 18χρονη τότε καλλονή κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 88 διαγωνιζόμενες και να φορέσει το πολυπόθητο στέμμα, σημειώνοντας μια ιστορική πρωτιά για την Ελλάδα.

Η διεθνής διάκριση της άνοιξε τον δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ, με φωτογραφίσεις, συνεργασίες και εμφανίσεις στον κόσμο της μόδας.

Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή στη διαδρομή της ήρθε το 2004, όταν βρέθηκε ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα.

Η οικογένεια και η ζωή μακριά από τη δημοσιότητα

Παρά την αναγνωρισιμότητα που της χάρισε ο τίτλος της Μις Κόσμος, η Ειρήνη Σκλήβα επέλεξε σταδιακά να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή.

Το 2002 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Νίκο Χυδήρογλου και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους, Μαριτίνα. Το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους το 2017, έπειτα από 15 χρόνια γάμου.

Σήμερα, στα 48 της χρόνια, η Ειρήνη Σκλήβα πραγματοποιεί επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις, διατηρώντας ωστόσο την επικοινωνία με το κοινό της μέσω του Instagram, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, αλλά και φωτογραφίες από τα χρόνια της καριέρας της στο μόντελινγκ.