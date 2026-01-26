Ειρωνεία της τύχης: Κανονικά στη βάρδια θα δούλευαν 30 άτομα - Η πίτα της «Βιολάντα» έσωσε δεκάδες

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τέσσερις γυναίκες να έχουν χάσει τη ζωή τους και μία ακόμη να αγνοείται, την ώρα που οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Οι νεκροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και ταυτοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Φωτ.: Reuters

Αυτή την ώρα 60 συνολικά άνδρες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα - Reuters pic.twitter.com/rYz1MwPQ0Q — Flash.gr (@flashgrofficial) January 26, 2026

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και στα Τρίκαλα αλλά και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Λόγω της πίτας δούλευαν 12 άτομα αντί για... 30!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής (25/1) το σύνολο σχεδόν του προσωπικού της εταιρείας βρισκόταν σε εκδήλωση σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Τρικάλων. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος την επιχείρηση και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ορισμένοι εργαζόμενοι αποχώρησαν νωρίτερα από τη γιορτή για να αναλάβουν καθήκοντα στη βάρδια των 22:00. Όσοι προσήλθαν στο εργοστάσιο για την πρωινή βάρδια των 06:00 αντίκρισαν ένα σκηνικό ολοκληρωτικής καταστροφής.

Όπως προκύπτει από το βαρδιολόγιο, στη νυχτερινή βάρδια ενός εργοστασίου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση θα έπρεπε να εργάζονται περίπου 30 άτομα. Ωστόσο, λόγω της εταιρικής εκδήλωσης, στη γραμμή παραγωγής βρίσκονταν μόνο 12 εργαζόμενοι — γεγονός που, όπως επισημαίνεται, ενδεχομένως απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Κατά τη στιγμή της έκρηξης, ορισμένοι εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως επειδή βρίσκονταν κοντά στις εξόδους, ενώ την ίδια ώρα κατέρρεε μεγάλος τοίχος, υποχωρούσε η οροφή με το εργοστάσιο να παθαίνει εκτεταμένες καταστροφές.

Φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» / Φωτ.: Eurokinissi

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί ανάρτηση εργαζόμενου της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος περιγράφει πως λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, τα θύματα διασκέδαζαν μαζί με τους συναδέλφους τους στη γιορτή της επιχείρησης. «Η πόλη σήμερα θρηνεί μαζί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης που επικρατεί στα Τρίκαλα.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε μία από τις πιο βαριές εργατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.