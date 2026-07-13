Ειρωνείες Κασσελάκη για τους συριζαίους: Να σας γράψω μια συστατική επιστολή...

Ειρωνείες από τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» Στέφανο Κασσελάκη για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εγκαταλείπουν την Κουμουνδούρου.

Με βίντεο του στο Facebook δηλώνει έτοιμος να γράψει μια... συστατική επιστολή για να βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία» λέει ο κ. Κασσελάκης.