Υπάρχουν συνεργασίες που μένουν μόνο στα επαγγελματικά και άλλες που με τον χρόνο μετατρέπονται σε πραγματική σχέση ζωής. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν, όπως φαίνεται, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων κοινής παρουσίας στη ραδιοφωνική εκπομπή του Sfera, ο παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί δημόσια όσα αισθάνεται για τον στενό του συνεργάτη.

«Τον εκτιμώ σαν αδελφό»

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιανό και συνόδευσε την ανάρτηση με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα.

Όπως έγραψε, οι δυο τους «χτίσανε μαζί το όνειρο» μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που παραμένει εδώ και χρόνια στην κορυφή της ακροαματικότητας, ευχαριστώντας παράλληλα και τους υπόλοιπους συνεργάτες της ομάδας. Κλείνοντας το μήνυμά του, χαρακτήρισε τον Γιώργο Λιανό άνθρωπο που «εκτιμά σαν αδελφό», δείχνοντας πόσο βαθιά είναι η σχέση τους.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους των δύο παρουσιαστών να σχολιάζουν τη δυνατή φιλία που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Η απάντηση του Λιανού και η εξομολόγηση που είχε κάνει

Ο Γιώργος Λιανός δεν άφησε αναπάντητη την ανάρτηση, γράφοντας απλά αλλά ουσιαστικά: «Σε αγαπώ».

Η σχέση των δύο ανδρών έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως ξεπερνά τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Άλλωστε, σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιώργος Λιανός είχε αποκαλύψει ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε δίπλα του σε δύσκολες στιγμές της ζωής του, συχνά χωρίς καν να το γνωρίζει ο ίδιος.

Όπως είχε εξομολογηθεί, αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα έχει κάνει ο παρουσιαστής για εκείνον και είχε παραδεχτεί πως δυσκολεύεται να του πει από κοντά «ευχαριστώ», επιλέγοντας να το εκφράσει δημόσια. Μια φιλία που, όπως δείχνουν και οι τελευταίες αναρτήσεις τους, παραμένει δυνατή και αναλλοίωτη έπειτα από δεκαπέντε χρόνια κοινής πορείας.