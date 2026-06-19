«Είσαι καραγκιόζης»: Ύβρεις στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου για τις επετειακές εκδηλώσεις

Ξέφυγε η κατάσταση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου που αφορούσε στο αίτημα Συμβούλων της αντιπολίτευσης για τις δαπάνες των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο.

Το αίτημα, όπως γράφει το aixmi-news, κατατέθηκε πριν από έναν μήνα, χωρίς μέχρι σήμερα, να έχει λάβει, όπως ισχυρίζεται, καμία ενημέρωση. Όταν οι Σύμβουλοι διαμαρτυρήθηκαν, ο Δήμαρχος, Σπύρος Διαμαντόπουλος, έδειξε να μην γνωρίζει ότι δεν τους στάλθηκε η εισήγηση, απευθυνόμενος στον γραμματέα του Συμβουλίου, ο οποίος είπε ότι δεν του δόθηκε κάτι για να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτούντες Σύμβουλοι όχι μόνο δεν πίστεψαν ότι ο Δήμαρχος είχε άγνοια και ότι επρόκειτο για μια διοικητική παράλειψη, αλλά θεώρησαν ότι ήταν μια εσκεμμένη ενέργεια από την πλευρά του για να μη δώσει απαντήσεις. Έτσι λοιπόν η ένταση δεν άργησε να φουντώσει καθώς η αντιπολίτευση θεώρησε ότι ο Δήμαρχος τους εμπαίζει.



Ο κ. Διαμαντόπουλος επέμεινε ότι είναι ευθύνη της υπηρεσίας που δεν έστειλε τα στοιχεία, όμως μετά από μια λογομαχία που είχε με τον πρώην Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο τα πράγματα οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, ο Δήμαρχος αποκάλεσε τον κ. Καραπάνο «Καραγκιόζη». Έτσι η αποχώρηση της αντιπολίτευσης ήταν μονόδρομος.

Πριν συμβούν όλα αυτά, μίλησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Πετρόπουλος, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση επειδή όπως είπε απουσίαζε από την συνεδρίαση όπου είχε συζητηθεί το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Επιπλέον τόνισε ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια που έγινε προέβαλε το Μεσολόγγι παντού, λέγοντας: «σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι αν οι δαπάνες είναι νόμιμες»! «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται» επισήμανε με νόημα απευθυνόμενος προς τους αιτούντες Συμβούλους, ενώ παίρνοντας τον λόγο και ο κ. Διαμαντόπουλος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος.



Είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε με 1,4 εκατ.€, την ανακαίνιση της Πινακοθήκης και του Μουσείου Κατράκη, 800.000 € ήταν μια έκτακτη ενίσχυση, 200.000 € ήταν μια ακόμη έκτακτη ΚΑΠ για πρόσληψη προσωπικού, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε 127.000 €, τα οποία μάλιστα δεν έχουν φθάσει στο σύνολό τους στο ταμείο του Δήμου. Από κει και πέρα, η οικογένεια Καρέλια έδωσε 50.000 € για φωτισμό στην περιοχή πέριξ του Κήπου των Ηρώων, 120.000 € προσέφεραν τα «Ελληνικά Πετρέλαια» για τον φωτισμό του τείχους έξω από τον Κήπο των Ηρώων, αλλά επειδή δεν ήταν αρκετά προσέθεσε άλλες 70.000 € ο Δήμος.



Επίσης, η ΠΕΔ προσέφερε 30.000 €, η Βουλή των Ελλήνων 50.000 € για να καλυφθεί ένα μέρος των μελετών για το Μουσείο Παλαμά, καθώς και 35.000 €, που προσέφερε η οικογένεια Μαρτίνου. Μικρότερα ποσά προσέφεραν άλλοι φορείς όπως η Γέφυρα που έδωσε 5.000 €. Αν αθροιστούν αυτά τα ποσά συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 2,7 εκατ. €!

