«Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό...» - Η καλημέρα του Μοντέρο στους φίλους του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια από τις πιο «καυτές» μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο λόγος για τον Γιαν Μοντέρο ο οποίος θα μείνει στο λιμάνι για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ήταν αυτοί που το μεσημέρι της Τετάρτης (8/07) σε συνδυασμό με την παρουσίαση της νέας χορηγικής φανέλας , ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Δομινικανού άσσου.

Έτσι το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών το πρωί της Πέμπτης (9/07) έσπευσε να στείλει το πρώτο του «ερυθρόλευκο» μήνυμα προς τους φίλους του Ολυμπιακού.

Το μήνυμα του Μοντέρο

«Ήθελα να σας πω πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα μηνύματα υποδοχής που μου στείλατε. Το αγαπώ. Ευχαριστώ την ομάδα για την ευκαιρία που μου έδωσε. Τι άλλο μπορώ να πω, «Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό»

