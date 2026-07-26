Ξεχωριστή ήταν η 25η Ιουλίου για την οικογένεια Ντε Γκρες, καθώς η Μαρία Ολυμπία συμπλήρωσε τα 30 της χρόνια. Η πρωτότοκη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με την οικογένεια και αγαπημένα της πρόσωπα, σε μια καλοκαιρινή συγκέντρωση πάνω σε σκάφος.

Τις στιγμές από τον εορτασμό μοιράστηκε ο Παύλος Ντε Γκρες μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη γιορτή.

«Είσαι το φως της ζωής μου»

Ανάμεσα στις εικόνες που ανάρτησε, ξεχώρισε και το δημόσιο μήνυμα που αφιέρωσε στην κόρη του.

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια, είσαι το φως της ζωής μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του, εκφράζοντας με λίγες αλλά ιδιαίτερα τρυφερές λέξεις την αγάπη του για τη Μαρία Ολυμπία.

Γιορτή πάνω σε σκάφος

Τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας γιορτάστηκαν σε σκάφος, όπου η οικογένεια απολαμβάνει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης, χαμόγελα και οικογενειακή θαλπωρή, με τη Μαρί Σαντάλ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να βρίσκονται στο πλευρό της εορτάζουσας.

Η μεγαλύτερη από τα πέντε παιδιά

Η Μαρία Ολυμπία γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1996 στη Νέα Υόρκη και είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο Αχιλλέας Ανδρέας, ο Οδυσσέας Κίμωνας και ο Αριστείδης Σταύρος.

Τα τελευταία χρόνια έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, δραστηριοποιούμενη ως μοντέλο, fashion influencer και stylist, ενώ διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.