Έρευνα ξεκίνησαν οι εισαγγελικές αρχές για το βιντεοληπτικό υλικό που ανάρτησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρεφόμενος κατά του ιδίου και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να κληθούν μάρτυρες και να ληφθούν καταθέσεις προκειμένου να διακριβωθεί η τέλεση ενδεχόμενων αξιόποινων πράξεων.

Η διαβίβαση του υλικού από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο επίμαχο βίντεο ο επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος των αστυνομικών αρχών.

Αφορμή για το ξέσπασμα του γνωστού επιχειρηματία στάθηκε ένας αστυνομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου σε όχημα στο Κολωνάκι στο οποίο επέβαιναν η κόρη του μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, έγινε σήμα σε εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και η κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Κατά τον τυπικό έλεγχο στοιχείων, διαπιστώθηκε πως ένας εκ των επιβαινόντων έφερε οπλισμό, για τον οποίο ωστόσο κατείχε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών κινήθηκαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, παρά την εριστική στάση, τις ύβρεις και τις απειλές που φέρεται να δέχθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης. Αφού ολοκληρώθηκε η εξακρίβωση και διαπιστώθηκε πως δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω ενέργειας, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Σε σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμιζόταν ότι η ανάρτηση που πλήττει το κύρος του σώματος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, διαμηνύοντας πως «ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».