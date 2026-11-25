Δύο άνδρες κατηγορούνται πλέον για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στη Βρετανία, καθώς η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό στην έπαυλη Anmer Hall πέρασε στο επόμενο στάδιο. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για είσοδο σε κατοικία με σκοπό την κλοπή και παραβίαση προστατευόμενου χώρου, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Νόρφολκ, πρόκειται για τον 34χρονο Mirgen Doku και τον 32χρονο Arilen Ndoci, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Οι δύο άνδρες παρέμεναν υπό κράτηση και επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου του Νόριτς.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί λίγο πριν από τις 18:00 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, έπειτα από αναφορά για ύποπτη δραστηριότητα σε ακίνητο του βασιλικού κτήματος Sandringham, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν εκτεταμένη, καθώς στις έρευνες συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί σκύλοι, drones και ελικόπτερο της Εθνικής Αστυνομικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο κτήμα και συνελήφθησαν.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για μία κατηγορία διάρρηξης και μία καταπάτησης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απόφαση για την άσκηση δίωξης δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής, η οποία μπορεί να κριθεί μόνο από το δικαστήριο.

Η οικογένεια του Ουίλιαμ απουσίαζε από την κατοικία

Την ώρα του περιστατικού, ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις, δεν βρίσκονταν στην Anmer Hall.

Η οικογένεια χρησιμοποιεί την έπαυλη ως εξοχική κατοικία και για σύντομες αποδράσεις, ενώ η κύρια κατοικία της βρίσκεται πλέον στο Forest Lodge, στο κτήμα του Ουίνδσορ.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον έχει αποφύγει να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενο την πάγια πρακτική του να μην τοποθετείται δημόσια για ζητήματα ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας, ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν αφαιρέθηκαν αντικείμενα ή ποια ήταν η λεία των φερόμενων δραστών.

Η Anmer Hall, το γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Anmer Hall δεν αποτελεί απλώς μια εξοχική κατοικία. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή γεωργιανή έπαυλη από κόκκινο τούβλο, με δέκα υπνοδωμάτια, ιδιωτική πισίνα, γήπεδο τένις και μεγάλους ιδιωτικούς χώρους.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ την προσέφερε στον Ουίλιαμ και την Κέιτ ως γαμήλιο δώρο το 2011, μετά τον γάμο τους. Βρίσκεται στο ιδιωτικό βασιλικό κτήμα Sandringham, στο Νόρφολκ, το οποίο καλύπτει περίπου 20.000 στρέμματα και περιλαμβάνει κατοικίες, δασικές εκτάσεις και αγροτικές περιοχές.

Το Sandringham έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βασιλική οικογένεια, καθώς αποτελεί παραδοσιακό τόπο συγκέντρωσής της κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

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Από το Ουίνδσορ στο Μπάκιγχαμ: Το ιστορικό των εισβολών στις βασιλικές κατοικίες

Η υπόθεση της Anmer Hall επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των βασιλικών εγκαταστάσεων, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται σοβαρή παραβίαση σε χώρο που συνδέεται με τη βρετανική μοναρχία.

Τον Οκτώβριο του 2024, διαρρήκτες παραβίασαν τον περιμετρικό φράκτη ασφαλείας στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ και έκλεψαν ένα αγροτικό όχημα και ένα τετράτροχο. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ διέμεναν στο Adelaide Cottage, σε κοντινή απόσταση.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2021, όταν ο 19χρονος Jaswant Singh Chail εισέβαλε στον χώρο του Κάστρου του Ουίνδσορ κρατώντας βαλλίστρα, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν εκεί για τις γιορτές. Ο Chail συνελήφθη και καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης.

Ωστόσο, μία από τις πιο γνωστές παραβιάσεις ασφαλείας στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας παραμένει εκείνη του 1982. Τότε, ο Michael Fagan κατάφερε να εισέλθει στο Μπάκιγχαμ και να φτάσει μέχρι το υπνοδωμάτιο της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η υπόθεση της Anmer Hall προσθέτει ένα ακόμη περιστατικό σε αυτό το ιστορικό, με την αστυνομική έρευνα να έχει πλέον οδηγήσει σε δύο διώξεις. Το ερώτημα που παραμένει είναι τι ακριβώς συνέβη στην κατοικία του μελλοντικού βασιλιά και πώς οι δύο άνδρες κατάφεραν να βρεθούν στον προστατευόμενο χώρο του βασιλικού κτήματος.

Πηγές: Guardian, Independent, SkyNews