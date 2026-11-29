Στη σύλληψη 36χρονης influencer στην Εκάλη προχώρησαν αστυνομικοί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γυναίκα είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται καταγγελίες προσώπων που υποστηρίζουν ότι της εμπιστεύθηκαν χρήματα για επιχειρηματικές συνεργασίες.

Ο συναγερμός και ο αστυνομικός έλεγχος

Aστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) σε κατοικία στην Εκάλη έπειτα από ενεργοποίηση συναγερμού. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν οι εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις και ακολούθησε η σύλληψη της 36χρονης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η γυναίκα παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η καταγγελία της Μαρίας Αθανασίου για την επιχειρηματική συνεργασία

Η υπόθεση συνδέεται με δικαστική διαμάχη που είχε με τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία είχε προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος της influencer.

Η 36χρονη εμφανιζόταν ως λογίστρια και επιχειρηματίας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με ακριβά αυτοκίνητα και μετακινήσεις με ελικόπτερα.

Τι υποστηρίζει η Μαρία Αθανασίου

Η βουλευτής της Ελληνική Λύσης, η οποία κατήγγειλε ότι η influencer της είχε «φάει» 50.000 ευρώ, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση.

«Και εμένα μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Πρέπει να ήταν και λογίστρια και ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο» σημείωσε η Μαρία Αθανασίου.

Πρόσθεσε, δε, στην καταγγελία για την 36χρονη ότι «Ήθελε να είναι σε καλή περιοχή, μάλλον για να πιάσει φιλίες με πλούσιους γείτονες. Και μετά πλησίασε και εμένα. Μου λέει: “Δεν θέλετε να έχετε μια ευκαιρία; Εγώ έχω πολλές εταιρείες, λογίστρια είμαι. Χάνετε μια ευκαιρία στο Κολωνάκι. Θα σας τα δώσω τα λεφτά”. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από πενήντα χιλιάδες. Είχε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβες τσάντες. Έπαιρνε τζιπ με leasing».