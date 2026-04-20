«Έκανα ό,τι μπορούσα»: Τι λέει ο αγροτικός γιατρός που παρέλαβε τη Μυρτώ - Το κρίσιμο κενό 20 λεπτών

Έντονη συζήτηση πυροδοτήθηκε το Σαββατοκύριακο για τις συνθήκες περίθαλψης της Μυρτώς αμέσως μόλις έφτασε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) λίγο προτού αφήσει την τελευταία της πνοή.

Με αφορμή την παρέμβαση αναισθησιολόγου του νοσοκομείου σε τηλεοπτική εκπομπή, η οποία έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις και καθυστέρηση συνδρομής των γιατρών στο επείγον περιστατικό της 19χρονης κοπέλας όταν έφτασε εκεί, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αντέδρασαν σφοδρά, κάνοντας λόγο για ψεύδη.

Η 19χρονη Μυρτώ (Φωτ.: social media)

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε ότι το νοσοκομείο λειτούργησε άψογα και ο ίδιος διέταξε ΕΔΕ ώστε να αναδειχθεί τι πραγματικά συνέβη από τη στιγμή που η κοπέλα έφτασε σε άσχημη κατάσταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μάλιστα, ο υπουργός έκανε λόγο για προσωπική διαμάχη της γιατρού που προχώρησε στις δημόσιες καταγγελίες, με τη συνάδελφό της στο νοσοκομείο, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό της Μυρτώς. «Εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψευδή αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αγαπητέ @AdonisGeorgiadi Η συγκεκριμένη κυρία είναι ιατρός η οποία εργάζεται στο Νοσοκομείο της Κεφαλλονιας. Η #nyxtaapokalypseon λειτούργησε με απόλυτο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη ενός εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος. Η ίδια ζήτησε να… https://t.co/l9h04yum8o — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) April 18, 2026

«Κανένας δεν καθυστέρησε, όλα έγιναν όπως έπρεπε»

Το γεγονός ότι το προσωπικό του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διασώσει τη Μυρτώ, επιβεβαίωσε ο αγροτικός γιατρός που παρέλαβε τη 19χρονη μόλις η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο, περιγράφοντας τις δραματικές εκείνες στιγμές.

«Μόλις με ενημέρωσαν οι νοσηλεύτριες από τα Επείγοντα ότι έχουμε περιστατικό σοβαρό έφτασα αμέσως, ο κοιτώνας είναι δέκα μέτρα μακριά μέσα στο νοσοκομείο. Δεν κράτησα ακριβώς ώρα που ήρθε το περιστατικό. Εγώ ο ίδιος κάλεσα τον καρδιολόγο και την αναισθησιολόγο, όπως ορίζει το πρωτόκολλο», τόνισε ο αγροτικός γιατρός, μιλώντας στον ANT1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις»

Όπως σημείωσε, προσέφερε εκείνος τις δικές του υπηρεσίες στη Μυρτώ μέχρι να έρθουν οι γιατροί, κάνοντας ΚΑΡΠΑ. «Ο καρδιολόγος ήταν στο νοσοκομείο κανονικά, είχε εφημερία. Και η αναισθησιολόγος εκεί ήταν, εγώ τους κάλεσα αμέσως και ήρθανε. Δεν κράτησα ώρα, εγώ προσωπικά, όμως, τους ενημέρωσα όπως ορίζει το πρωτόκολλο», είπε.

«Μόλις ήρθε η αναισθησιολόγος και ο καρδιολόγος ανέλαβαν εκείνοι και έγινε η διασωλήνωση. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να το κάνω αυτό, εννοείται για να γίνει πρέπει να είναι μπροστά οι γιατροί. Ήμουνα μπροστά όταν έγινε η διασωλήνωση, ο καρδιολόγος ξεκίνησα να την κάνει και μετά από λίγο ήρθε και η αναισθησιολόγος και έκαναν τα περαιτέρω μαζί. Όλα έγιναν όπως έπρεπε και ό,τι χρειαζόταν. Κανείς δεν καθυστέρησε, όλα έγιναν σε χρόνο εφικτό», δήλωσε ο αγροτικός γιατρός.

«Η διασωλήνωση είχε γίνει μέσα σε 2 με 3 λεπτά, παραπάνω δεν πρέπει να ήταν. Εν ολίγοις κάναμε τα πάντα».

Το «κρίσιμο» κενό των 20 λεπτών

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η Μυρτώ εισήχθη στα Επείγοντα του νοσοκομείου στις 04.40 το πρωί της Τρίτης (14/4) και η αναισθησιολόγος κλήθηκε στις 5. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο καρδιολόγος του νοσοκομείου, η διασωλήνωση της κοπέλας έγινε παρουσία αναισθησιολόγου, επομένως από τις 5 το πρωί και μετά.

Επομένως, από τη στιγμή που η Μυρτώ έφτασε στα Επείγοντα μέχρι να διασωληνωθεί, μεσολάβησε ένα χρονικό κενό 20 λεπτών, το οποίος ενδεχομένως να ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο. Η Μυρτώ άφησε την τελευταία της πνοή στις 5.45 το πρωί.

«Εάν υπάρχει τέτοιο χρονικό κενό για να μπει σε λειτουργία η αναζωογόνηση, φυσικά τα 20 λεπτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο εγκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο και χωρίς αερισμό, εμφανίζονται αλλοιώσεις πάρα πολύ γρήγορα. Για αυτό στα βιβλία μπορεί να έχουμε στάδια, αλλά είναι σημαντικό όλα να γίνονται ταυτόχρονα», υπογράμμισε, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.