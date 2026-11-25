Νέες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή φέρεται να έκανε ο Τζένσεν Χουάνγκ κατά τη διάρκεια πολύωρης και κρίσιμης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι είχε και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, πέρα από εκείνες που είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Μετά την επιστροφή του στην εταιρεία, ο Χουάνγκ ενημέρωσε επίσης τους εργαζομένους ότι κάνει ψυχοθεραπεία.

Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα ταραχώδεις για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και την παραδοχή του ότι απάτησε τη σύζυγό του, σύμφωνα με το Cnn.

Ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, όταν ήρθαν στο προσκήνιο καταγγελίες για φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν μία με γυναίκα που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και μία δεύτερη με παντρεμένη υφισταμένη του, η οποία κατείχε διευθυντική θέση στην Nvidia.

Everyone I know at Nvidia wanted Jensen back and it shows https://t.co/JgdlBhD0Yi — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Ωστόσο, τη Δευτέρα επέστρεψε στην ηγεσία της εταιρείας, έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην Nvidia ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Οι δύο γυναίκες που συνδέθηκαν με την υπόθεση

Ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 41 χρόνια.

Μία από τις φερόμενες σχέσεις που προκάλεσαν ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ήταν εκείνη με την Άλις Χουάνγκ, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Megaspeed, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να είχε διευκολύνει την αποστολή μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, στο πλαίσιο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Παράλληλα, στον επικεφαλής της Nvidia αποδόθηκε σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της εταιρείας και υπεύθυνη για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι επίσης παντρεμένη.

Καμία από τις δύο γυναίκες δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις καταγγελίες. Ούτε η σύζυγος του Χουάνγκ έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.

Σε περίπτωση διαζυγίου, η Λόρι Χουάνγκ θα μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομικό διακανονισμό που ενδέχεται να φτάσει τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η παρέμβαση Τραμπ και Βανς για την επιστροφή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, φέρονται να παρενέβησαν το Σαββατοκύριακο, ασκώντας πιέσεις υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την επιστροφή του επιχειρηματία.

Οι προσπάθειες του Τραμπ εντάθηκαν προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, όταν επέστρεψε στην Ουάσιγκτον από ταξίδι στην Κίνα και παρακολούθησε την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την Παρασκευή.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι άσκησε πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την επαναφορά του Χουάνγκ.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Και τους έπεισα… Εγώ έκλεισα τη συμφωνία… Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε να γίνει».

Όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο εσωτερικό της εταιρείας σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο επικεφαλής της Nvidia «δεν έκανε τίποτα κακό».

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο και έρευνα για τις εξαγωγές μικροτσίπ

Παρά τη στήριξη του Λευκού Οίκου, η απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Μέλη του εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και για ενδεχόμενες παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα.

Την ίδια ώρα, η Megaspeed, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη στην οποία εργαζόταν η Άλις Χουάνγκ, βρίσκεται υπό έρευνα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για φερόμενη παράνομη διακίνηση μικροτσίπ της Nvidia, η εξαγωγή των οποίων στην Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η εσωτερική έρευνα για την υπόθεση θα συνεχιστεί με τη συνεργασία του Χουάνγκ.