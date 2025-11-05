Έκαναν κατάστημα «ρινγκ» για την σειρά στις τουαλέτες - Αδιανόητες εικόνες με μπουνιές και κλωτσιές

Αδιανόητες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο πελάτες καταστήματος γνωστής αλυσίδας με είδη ψαρέματος στην πόλη Οντέσα των ΗΠΑ μετέτρεψαν τον χώρο σε… ρινγκ. Ένας καβγάς που ξεκίνησε – σύμφωνα με πληροφορίες – για κάτι τόσο απλό όσο η σειρά στην τουαλέτα, εξελίχθηκε σε κανονική συμπλοκή, με γροθιές, σπρωξιές και φωνές, αφήνοντας τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους σε κατάσταση σοκ.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουμε κάποιους από τους πελάτες να έχουν πιαστεί στα χέρια, χτυπώντας ο ένας τον άλλον με μπουνιές. Την ώρα που δύο από τους εμπλεκόμενους συνεχίζουν να ανταλλάσσουν γροθιές, ένας τρίτος πελάτης προσπαθεί να μπει ανάμεσά τους για να τους ηρεμήσει και να σταματήσει τη συμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειές του αποδεικνύονται μάταιες, καθώς οι δύο άνδρες φαίνεται να βρίσκονται εκτός ελέγχου και δεν ανταποκρίνονται σε καμία έκκληση για ψυχραιμία.

Παράλληλα, σε ένα άλλο σημείο του καταστήματος, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Εκεί, μια δεύτερη ομάδα πελατών έχει ξεκινήσει τον δικό της καβγά, με την εικόνα να θυμίζει έναν αυτοσχέδιο… αγώνα πυγμαχίας. Οι εμπλεκόμενοι ανταλλάσσουν χτυπήματα, ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν αμήχανα.

Σύμφωνα με την New Yok Post ο τσακωμός ξεκίνησε για τη σειρά στην τουαλέτα του καταστήματος. Μάλιστα, το περιστατικό προκάλεσε τόση ένταση που μια εμφανώς αναστατωμένη γυναίκα ακούγεται να ουρλιάζει στους εμπλεκόμενους ότι συμπεριφέρονται σαν «ηλίθιοι».

«Μεγάλοι άντρες που συμπεριφέρονται σαν ηλίθιοι!» τους φωνάζει καθώς προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. «Και αναρωτιέστε γιατί τα σχολεία μας καταρρέουν! Είναι δικό τους λάθος! Κοιτάξτε το παράδειγμα που δίνετε!», συνέχισε η ίδια γυναίκα.

Δείτε βίντεο: