Έκαναν «ροντέο» λύκειο του Περιστερίου: Επίθεση από 30 άτομα, τραυματίστηκαν καθηγητές

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε σχολείο στο Περιστέρι το πρωί της Παρασκευής (3/10), όταν μια ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα.

Από το εν λόγω επεισόδιο τραυματίστηκαν κάποιοι καθηγητές. Επρόκειτο για εξωσχολικούς, οι οποίοι πήδηξαν μέσα στο προαύλιο του 9ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου και άρχισαν να κατευθύνονται προς τις αίθουσες διδασκαλίας.

Ορισμένοι από τους καθηγητές επιχείρησαν να τους σταματήσουν και δέχτηκαν επίθεση.

Όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν την επίθεση κάλεσαν την αστυνομία. Τότε οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου από το Μπαγκλαντές.

Τι λέει μαθητής του λυκείου στον Flash

Ένας μαθητής του σχολείου, μιλώντας στο flash.gr, περιέγραψε το επεισόδιο: «Την ώρα του μαθήματος ακούσαμε φασαρία βγήκαμε έξω και είδαμε πάνω από 30 άτομα εξωσχολικούς με full face να πετούν λεμόνια, αυγά, νεράντζια κ.α. σε κάποιους καθηγητές που προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Τους επιτέθηκαν με καδρόνια και ξύλα. Τον έναν καθηγητή τον χτύπησαν στην πλάτη και μια άλλη καθηγήτρια στο πόδι. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Έχουν επιτεθεί στο σχολείο κι άλλες φορές χωρίς να υπάρχει λόγος».