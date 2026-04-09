Έκαναν την πτήση... πάρτι: Φίλαθλοι της Μπάγερν νοίκιασαν αεροπλάνο για να ταξιδέψουν στην Μαδρίτη

Η αγάπη για την ομάδα μπορεί να είναι η αιτία για να κάνει κανείς τρελά πράγματα, αλλά και να σε ταξιδέψει. Αυτό έρχονται και το αποδεικνύουν κυριολεκτικά κάποιοι φίλαθλοι της Μπάγερν Μονάχου οι οποίοι νοίκιασαν ένα αεροπλάνο με σκοπό να ταξιδέψουν στην Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν τον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Ρεάλ και την Μπάγερν.

Μιλάμε για ένα οργανωμένο fan club της ομάδας από την Βαυαρία, οι οποίοι βλέποντας πως οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για την Μαδρίτη αγγίζουν μέχρι και τα 900 ευρώ, αποφάσισαν να δράσουν ως ομάδα και να νοικιάσουν ένα ολόκληρο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν και οι 180 οπαδοί μαζί. Και έτσι έγινε με αποτέλεσμα και να πληρώσουν όλοι τα μισά από αυτά που θα έδιναν αν ταξίδευαν με ένα αεροπλάνο της γραμμής, αλλά και να μετατρέψουν την πτήση τους σε κανονικό πάρτι.

Οι Γερμανοί φίλαθλοι κατά την διάρκεια της πτήσης τραγουδούσαν συνθήματα, έπιναν και γιόρταζαν αυτή την εκδρομή τους στην Ισπανία, οπού και είδαν την ομάδα τους να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση και να παίρνει σημαντικό διπλό κερδίζοντας με 1-2. Όχι και άσχημα θα έλεγε κανείς.