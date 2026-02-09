«Έκανε σαν δαιμονισμένος»: Σε σοκ ο κουρέας στην Πύλο - Βίντεο με τον 25χρονο να τον κυνηγά με γκλοπ

Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια από την επίθεση σε κουρέα της Πύλου, όπου ένας 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, επιτέθηκε στον 51χρονο κουρέα, όπως περιέγραψε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Το περιστατικό ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο νεαρός μπήκε στο κατάστημα για κούρεμα. «Τον είχα κουρέψει μία φορά πριν από δύο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε», λέει ο κουρέας, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν προμήνυε τη συνέχεια.



Το βίντεο ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ στιγμές από την επίθεση. Ο δράστης, φορώντας καπέλο, πλησιάζει τον κουρέα λίγο μετά την έξοδό του από το μαγαζί, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ και αρχίζει να τον χτυπά. «Με κοπάναγε, του λέω "Τι συμβαίνει;"… Αν δεν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει», περιγράφει ο 51χρονος, εμφανώς σοκαρισμένος. «Αν είχε όπλο πάνω του, θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήτανε, ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουνε ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα», σημείωσε.

«Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε… Ε, τον είδα ότι ήτανε λίγο περίεργος… Οk, πλήρωσε, έφυγε. Μετά γύρισε από λίγο, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά, γιατί δεν είχα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πελάτη. Με πλησίασε. Τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο». Συνεχίζοντας την περιγραφή στο Mega, ο κουρέας λέει: «...Βγάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση: "Ρε π…" μου λέει "έχεις και παιδί". Βγάζει το χέρι πίσω απ’ το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το ‘χε κρυμμένο δεν ξέρω αυτό το πράγμα, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα -από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο- κι άρχισε και με κοπάναγε».

Ο κουρέας απέφυγε τα χειρότερα επειδή μετά από αυτά τα καρέ, έπεσε το γκλομπ από τα χέρια του νεαρού. Βρήκε την ευκαιρία να απομακρυνθεί χωρίς να δεχτεί άλλα χτυπήματα.



«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, υπάρχουνε μώλωπες, στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς δεν… θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό».



Σύμφωνα με τον κουρέα, η αιτία ήταν το τελικό αποτέλεσμα του κουρέματος, καθώς ο 25χρονος είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια από άλλους. Εκτός από τα χτυπήματα, ο δράστης προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο του κουρέα και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών φυλάκιση.