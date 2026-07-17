Έκανε την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, απέσπασε το «ναι» της Σαμσουνσπόρ και έκλεισε τον Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να κλείσει μία ακόμη μεταγραφή, σε μία θέση που «πονούσε και θα πονάει» μετά και τον τραυματισμό του Ίνγκασον, τη θέση του στόπερ.

Πρόκειται για μία πολύ δύσκολη κίνηση όπως εξελίχθηκε, όμως οι «πράσινοι» έκαναν δικό τους τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Παίκτης σε ηλικία 27 ετών και αγωνιζόταν στην Σαμσουνσπόρ, που μάλιστα τον είδαμε φέτος, αντιμέτωπο με την ΑΕΚ στη League Phase του Conference League αλλά και απέναντι και στην ομάδα που μόλις έκλεισε, στα προκριματικά του Europa League το προηγούμενο καλοκαίρι.

Με προσωπική παρέμβαση και σημαντική οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου, με ποσό γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ, το «τριφύλλι» κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στις διαπραγματεύσεις και να φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι η έγγραφη επικύρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται σήμερα (Παρασκευή 17/7) το βράδυ, ενώ στη συνέχεια ο παίκτης θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ για να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.