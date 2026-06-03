Έκανε το ΙΧ... συρμό: Οδηγός μπήκε στις ράγες υπέργειου σιδηρόδρομου στο Σιάτλ ακολουθώντας το GPS

Υπάρχουν οδηγοί που χάνουν μια έξοδο σε αυτοκινητόδρομο, άλλοι που μπαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο και κάποιοι που εμπιστεύονται τυφλά το GPS τους. Στο Σιάτλ των ΗΠΑ, μια 70χρονη γυναίκα κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη της... πλοήγησης, οδηγώντας το αυτοκίνητό της πάνω στις υπερυψωμένες γραμμές του ελαφρού σιδηροδρόμου και μάλιστα για αρκετή απόσταση!



Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/6) κοντά στον σταθμό Mount Baker, προκαλώντας τη διακοπή της γραμμής 1 Line της Sound Transit για περίπου δύο ώρες.



Βίντεο που ανέβασε ο λογαριασμός dubsea, αναπαράχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γίνεται viral. Σε αυτά τα βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να προχωρά πάνω στις γραμμές και στη συνέχεια να ακινητοποιείται όταν κάνουν σήμα στην οδηγό οι φύλακες του σταθμού. Μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από κωμωδία παρά από πραγματικό συμβάν.

Seattle’s Link Light Rail suspended after a driver somehow got a vehicle onto the tracks at Mount Baker Station an elevated platform sitting 30 feet above street level 🚉



Police and Sound Transit crews are on scene working to shut off power to the rails before they can even… pic.twitter.com/hxf8YcPEvA — SEATTLESUBMISSIONS (@SEATTLESUBMISS) June 3, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η οδηγός εξήγησε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του GPS, το οποίο φαίνεται πως την οδήγησε... κατευθείαν στις ράγες. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν σταμάτησε αμέσως, αλλά διένυσε «σημαντική απόσταση» πάνω στις γραμμές πριν το όχημα ακινητοποιηθεί.



Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η 70χρονη απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής του Σιάτλ και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Για την απομάκρυνση του οχήματος χρειάστηκε να διακοπεί η ηλεκτροδότηση των γραμμών, ενώ επηρεάστηκαν πολλά δρομολόγια του δικτύου μέχρι τα συνεργεία να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Η λειτουργία της γραμμής επανήλθε κανονικά περίπου στις 9 το βράδυ.



Το περιστατικό αναζωπύρωσε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από την υπερβολική εμπιστοσύνη που δείχνουν ορισμένοι οδηγοί στις εφαρμογές πλοήγησης. Γιατί όσο εξελιγμένο κι αν είναι το GPS, δύσκολα θα περίμενε κανείς ότι η σωστή διαδρομή περιλαμβάνει... τις γραμμές του μετρό!