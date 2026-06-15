ΕΚΑΒ Αττικής: «70 ασθενοφόρα σε βλάβη» - Εργαζόμενοι πλήρωσαν ανταλλακτικά από την τσέπη τους

Σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του ΕΚΑΒ στην Αττική λόγω έλλειψης ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για «τραγική» κατάσταση και για δεκάδες οχήματα που παραμένουν εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, καθημερινά περίπου 70 ασθενοφόρα οχήματα μόνο στην Αττική βρίσκονται σε βλάβη στα συνεργεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών.

Όπως υποστηρίζει, σε ολόκληρη την Αττική επιχειρούν μόλις 55 ασθενοφόρα το πρωί και το απόγευμα, ενώ τη νύχτα ο αριθμός τους πέφτει στα 30, για έναν πληθυσμό εκατομμυρίων πολιτών.

«Είναι σε θέση το ΕΚΑΒ να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες με επάρκεια;» διερωτάται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας ότι πριν από λίγο καιρό η διοίκηση του ΕΚΑΒ διαβεβαίωνε πως «όλα λειτουργούν κανονικά» και πως ενισχύεται η διαχειριστική ικανότητα του οργανισμού.

«Εργαζόμενοι πλήρωσαν από την τσέπη τους»



Η πιο σοβαρή καταγγελία αφορά εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, αναγκάστηκαν να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους για την αγορά ανταλλακτικών, προκειμένου να επισκευαστούν 3 με 4 ασθενοφόρα και να μην τεθούν εκτός λειτουργίας.

«Ναι, εργαζόμενοι πλήρωσαν από την τσέπη τους για να κυκλοφορήσουν ασθενοφόρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η διοίκηση γνώριζε το πρόβλημα της έλλειψης ανταλλακτικών, το οποίο, όπως λέει, υπάρχει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία, αντί να υπάρξει άμεση λύση, οι εργαζόμενοι που κινήθηκαν για να μη μείνουν τα οχήματα ακινητοποιημένα απειλούνται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Αντί για λύσεις, απειλές. Αντί για ανταλλακτικά, πειθαρχικές διαδικασίες. Αντί για ενίσχυση του στόλου, αδιαφορία», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος.

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, οι εργαζόμενοι απέστειλαν εξώδικο προς τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα με τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι η δημόσια υγεία δεν μπορεί να λειτουργεί «χάρη στο φιλότιμο και τα χρήματα των εργαζομένων», επισημαίνοντας πως οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε άμεση και ασφαλή προνοσοκομειακή φροντίδα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εργάζονται με τα απαραίτητα μέσα και όχι να καλύπτουν με προσωπικές θυσίες ευθύνες της Πολιτείας.

Το κρίσιμο ζήτημα της διαθεσιμότητας

Η διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προνοσοκομειακή φροντίδα, ειδικά στην Αττική, όπου η πυκνότητα του πληθυσμού, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και οι ανάγκες των μεγάλων νοσοκομείων αυξάνουν την πίεση στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η Αττική θα έπρεπε να καλύπτεται από τουλάχιστον 100 ασθενοφόρα και 10 Κινητές Ιατρικές Μονάδες. Όπως υποστηρίζει, οι σημερινοί αριθμοί απέχουν σημαντικά από αυτές τις ανάγκες, με αποτέλεσμα να λείπουν δεκάδες ασθενοφόρα από τον δρόμο.

«Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η δημόσια υγεία»

Το μήνυμα της ΠΟΕΔΗΝ είναι ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τεχνική εκκρεμότητα. Κάθε ασθενοφόρο που μένει στο συνεργείο, κάθε καθυστέρηση στην προμήθεια ανταλλακτικών και κάθε βάρδια με μειωμένο αριθμό διαθέσιμων οχημάτων μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερους χρόνους ανταπόκρισης για ασθενείς που χρειάζονται άμεση βοήθεια.



«Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε άμεση και ασφαλή προνοσοκομειακή φροντίδα», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας λύσεις αντί για πειθαρχικές απειλές σε βάρος εργαζομένων που, όπως καταγγέλλει, προσπάθησαν να κρατήσουν ασθενοφόρα σε κυκλοφορία με δικά τους χρήματα.



Μέχρι στιγμής, αναμένεται η επίσημη απάντηση της διοίκησης του ΕΚΑΒ και του υπουργείου Υγείας στις καταγγελίες.

