Οι σύγχρονες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά και ο ρόλος της ασφάλισης στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής εκδήλωσης «Cyber Insurance: A Changing Risk. A Changing Market», που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία των Επιτροπών Αστικής Ευθύνης & Eπαγγελματικών Ευθυνών και Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών.

Προετοιμασία και διαχείριση

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, τόνισε ότι η αξία της ασφάλισης Cyber δεν περιορίζεται στην αποζημίωση, αλλά επεκτείνεται στην προετοιμασία, τη διαχείριση των περιστατικών και την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αναφερόμενη στην ελληνική αγορά, σημείωσε ότι, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΑΕΕ, τα επιχειρηματικά ασφαλιστήρια Cyber αυξήθηκαν κατά 35,7% το 2025, φτάνοντας τα 2.758, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και της ετοιμότητας των επιχειρήσεων.

Ο κ. Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Data Protection & Chief Privacy Officer του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο της ασφάλισης Cyber στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και την ταχύτερη ανάκαμψή τους από κυβερνοεπιθέσεις, τονίζοντας την ανάγκη διεύρυνσης της ασφαλιστικής προστασίας. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανοιχτό να εξετάσει προτάσεις και να συμβάλει σε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανάγκη διεύρυνσης της ασφαλιστικής προστασίας

Ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Δημήτρη Δάφνη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Cosmos Business Systems, με θέμα “AI, Deepfakes & Emerging Cyber Risks”. Ο κ. Δάφνης αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών deepfake και στις αναδυόμενες μορφές κυβερνοαπειλών, αναδεικνύοντας την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Η αύξηση των κυβερνοπεριστατικών στην Ευρώπη

Στο πάνελ «European Trends in Cyber Insurance», που συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Μέλος Δ.Σ. της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, με τη συμμετοχή των κ.κ. Callum Walkden, Cyber Security Consultant της Gallagher Re, και Florian Sättler, Cyber Incident Management Leader και Cyber Claims Co-Leader της Marsh Risk Europe, αναδείχθηκαν η αύξηση των κυβερνοπεριστατικών στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι από την εξάρτηση των επιχειρήσεων από τρίτους παρόχους και η ανάγκη ενίσχυσης της ασφαλιστικής προστασίας και της ετοιμότητας των επιχειρήσεων.

Ασφάλιση πέρα από την αποζημίωση

Στη συζήτηση «The Client’s Perspective», με τον κ. Κώστα Βούλγαρη, Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Cyber Insurance της ΕΑΕΕ, η κα Ευαγγελία Δουδέση, Head of Information Security της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων και της δοκιμής των σχεδίων αντιμετώπισης κυβερνοπεριστατικών. Ανέδειξε ιδιαίτερα την αξία της ασφάλισης Cyber, πέρα από την αποζημίωση, για την πρόσβαση σε εξειδικευμένους συνεργάτες που υποστηρίζουν την επιχείρηση στη διαχείριση μιας κρίσης.

Οι ασφαλιστικές ως συνεργάτες των επιχειρήσεων

Στο πάνελ «The Insurers’ Perspective», που συντόνισε η κυρία Θεανώ Τελωνιάτη, Μέλος Δ.Σ. της ΕΑΕΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών, με τη συμμετοχή των κ.κ. Rogier Soer, Head of Cyber EMEA της AIG, και Jan Thiem, Head of Cyber Underwriting, Cyber & Financial Lines Underwriting της HDI, αναδείχθηκε ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών ως συνεργατών των επιχειρήσεων στην πρόληψη και τη διαχείριση κυβερνοκινδύνων, με έμφαση στην άμεση κινητοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Η εκδήλωση ανέδειξε ότι η ασφάλιση Cyber αποτελεί πλέον ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές απειλές εξελίσσονται διαρκώς, η πρόληψη, η ετοιμότητα και η πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη είναι καθοριστικές για την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.