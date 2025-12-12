Εκεχειρία μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και «να σταματήσουν κάθε πυροβολισμό» με ισχύ από την Παρασκευή, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, και οι δύο πλευρές επιθυμούν να προωθήσουν την ειρήνη και το εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πρόσφατη αναζωπύρωση μιας μακράς σύγκρουσης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε, οι χώρες δεσμεύονται να επανέλθουν στην αρχική ειρηνευτική συμφωνία που είχε μεσολαβήσει με τη συμβολή του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Anwar Ibrahim.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι μια νάρκη στον δρόμο που είχε οδηγήσει στον θάνατο και τραυματισμό πολλών Ταϊλανδών στρατιωτών ήταν ατύχημα, αλλά προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από την πλευρά της Ταϊλάνδης.

Ο ίδιος τόνισε ότι αποτελεί τιμή για εκείνον η συνεργασία με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών για την επίλυση της κρίσης και ευχαρίστησε παράλληλα τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας για τη σημαντική συμβολή του.