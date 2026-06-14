Εκείνος κι Εκείνος: Ενάμιση χρόνο ψάχναμε το ρεφρέν για το τραγούδι του Νότη «Αγάπη τι δύσκολο πράγμα»

Μια συγκινητική «Αστερόσκονη» με καλεσμένο το συγκρότημα «Εκείνος και Εκείνος» παρουσίασε ο Νίκος Γρίτσης στο Action 24. Ο Νίκος Καλλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις μίλησαν για τη γνωριμία τους που οδήγησε στη δημιουργία σπουδαίων τραγουδιών. Οι «Εκείνος και Εκείνος» μαζί με τον Νίκο Γρίτση χάρισαν στον Νότη Σφακιανάκη τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες που τον καταξίωσαν στο ελληνικό τραγούδι. Κάποιες από αυτές ήταν το «Μετανιώνω» και το «Αγάπη τι δύσκολο πράγμα».

«Το “Αγάπη τι δύσκολο πράγμα” έβγαλε αμέσως τη μουσική του. Το “Μετανιώνω” επίσης έβγαλε αμέσως μουσική. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό με τους στίχους. Κάποιοι θέλουν έναν ιδιαίτερο κόπο και μια δεύτερη ματιά. Πολλές φορές όσες ματιές και να τους ρίξεις δεν σ’ το βγάζουν αυτό το πράγμα και τότε όλη η Ελλάδα έγραφε για τον Νότη Σφακιανάκη», αποκάλυψε ο Καλλίνης και ο Λογοθετίδης πρόσθεσε: «Ειδικά για το “Αγάπη τι δύσκολο πράγμα” περάσαμε έναν χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν».

«Σήμερα το τραγούδι είναι πιο δύσκολο λόγω social media»

Ο Νίκος Καλλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης εξομολογήθηκαν τα κοινά τους βιώματα καθώς μεγάλωσαν μαζί στην ίδια περιοχή, ήταν φίλοι από παιδιά και η αγάπη τους για τη μουσική τους έκανε να δημιουργήσουν το συγκρότημα που τους καταξίωσε.

«Σήμερα η πορεία των παιδιών στο τραγούδι είναι δυσκολότερη λόγω των social media. Το διαδίκτυο έχει μια υπερπληροφόρηση και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν πράγματα. Σίγουρα δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις όλα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για καινούρια πράγματα και διαφορετικές πληροφορίες» παραδέχτηκε ο Λογοθετίδης.

Στο τέλος της εκπομπής, ο Αντώνης Καλλίνης, γιος του Νίκου Καλλίνη, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής, μας έδωσε ένα μάθημα ζωής και συγκίνησε τραγουδώντας τα αγαπημένα τραγούδια του μπαμπά του.