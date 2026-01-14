Εκλείψεις 2026: Ποια θα είναι η επιρροή τους συλλογικά και προσωπικά;

Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι Εκλείψεις ήταν τα κοσμικά ορόσημα ή αλλιώς τα σημεία καμπής για την ανθρωπότητα. Στους αρχαίους πολιτισμούς οι Εκλείψεις αποτελούσαν τα προειδοποιητικά σημάδια για βασιλείς, έθνη και κοινωνίες, συνδεδεμένα με αλλαγές εξουσίας, κοινωνικές αναταραχές, πολέμους, φυσικά φαινόμενα και ριζικές μεταβολές που επηρέαζαν την συλλογική πορεία.

Σε προσωπικό επίπεδο, οι Εκλείψεις λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγής, φέρνοντας γεγονότα που δύσκολα ελέγχονται αλλά και δύσκολα αγνοούνται. Συνδέονται με σημαντικές αποφάσεις, αποχωρισμούς, νέα ξεκινήματα, αλλαγές πορείας, αλλά και έντονη αφύπνιση. Οι Εκλείψεις πάντα σηματοδοτούν τα μοιραία, καταλυτικά και κομβικά γεγονότα που θα στιγματίσουν την χρονιά μας.

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά καμπής και επανεκκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τέσσερις Εκλείψεις του έτους προαναγγέλλουν έντονες εξελίξεις που αγγίζουν τις παγκόσμιες ηγεσίες, τις κοινωνικές ισορροπίες και τη συλλογική συνείδηση. Ανακατατάξεις εξουσίας, κοινωνικές αντιδράσεις, πιέσεις στον τομέα της εργασίας και της δημόσιας υγείας, αλλά και ασταθείς περιβαλλοντικές συνθήκες, συνθέτουν το σκηνικό μιας εποχής που αλλάζει με ταχύτητα και ένταση.

Οι ημερομηνίες των Εκλείψεων του 2026

17 Φεβρουαρίου 2026

3 Μαρτίου 2026

12 Αυγούστου 2026

28 Αυγούστου 2026

17 Φεβρουαρίου 2026 – Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο (28°)

Η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο σηματοδοτεί μια περίοδο έντονων ανατροπών και αιφνιδιαστικών εξελίξεων στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Σε διεθνές επίπεδο, ενισχύεται η αμφισβήτηση της εξουσίας και αυξάνονται οι συλλογικές αντιδράσεις απέναντι σε παγιωμένες πολιτικές και θεσμούς.

Για την Ελλάδα, η επιρροή της Έκλειψης είναι ιδιαίτερα ισχυρή και μεταφράζεται σε ξαφνικά και απρόοπτα γεγονότα και αποκαλύψεις που αφορούν την πολιτική σκηνή, έντονες συλλογικές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Πιθανές είναι οι αιφνίδιες αλλαγές σχεδιασμών, οι ανατροπές σε πολιτικές ισορροπίες και οι εξελίξεις που προκαλούν άμεσες αντιδράσεις από την κοινωνία. Θα κυριαρχήσει η αμφισβήτηση παλαιών εξουσιών καθώς και ανάδειξη νέων προσώπων ή κινημάτων.

Το μήνυμα της περιόδου είναι σαφές: η κοινωνική πίεση αυξάνεται και η πολιτική σκηνή εισέρχεται σε φάση δοκιμασίας, όπου οι αποφάσεις και η διαχείριση κρίσεων θα κρίνουν τις εξελίξεις.

Σε προσωπικό επίπεδο, η πρώτη Ηλιακή Έκλειψη της χρονιάς, θα φέρει ανατροπές σε σχέσεις, συμμαχίες, συνεργασίες και στα οικονομικά. Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που θα έχουν σημαντικές ανατροπές και αλλαγές είναι οι : Υδροχόοι: γεννημένοι 15–19 Φεβρουαρίου, Λέοντες: γεννημένοι 18–22 Αυγούστου, Ταύροι: γεννημένοι 17–20 Μαΐου, Σκορπιοί: γεννημένοι 18–22 Νοεμβρίου

3 Μαρτίου 2026 – Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο (12°)

Εργασία, υγεία και κρατική λειτουργία σε δοκιμασία

Η Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν άμεσα την εργασία, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Πρόκειται για μια Έκλειψη που συνδέεται με γεγονότα του Σεπτεμβρίου 2025 και λειτουργεί ως σημείο κορύφωσης, όπου αδυναμίες, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες δεν μπορούν πλέον να συγκαλυφθούν. Ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες ενισχύει τη σύγχυση, τα λάθη στον χειρισμό υποθέσεων και την ανάγκη επανεξέτασης πολιτικών επιλογών.

Για την Ελλάδα, η Έκλειψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται ανήμερα των γενεθλίων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ταυτόχρονα σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη του αστρολογικού χάρτη της χώρας. Η συγκυρία αυτή δείχνει ένταση, πίεση και αυξημένο πολιτικό κόστος, με πιθανές αντιδράσεις που φέρνουν την κυβέρνηση σε θέση απειλής!

Το μήνυμα της Έκλειψης είναι σαφές: Η περίοδος απαιτεί άμεσες διορθωτικές κινήσεις, διαφορετικά οι πιέσεις θα εκφραστούν με πιο έντονο και μαζικό τρόπο.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Έκλειψη αυτή θα φέρει οριστικές εκκαθαρίσεις και κλείσιμο κύκλου σε υποθέσεις που απασχόλησαν από το 2024, φέρνοντας οριστικά κάθαρση και διατηρώντας κοντά μας ότι είναι πρακτικό, ουσιαστικό και εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Τα ζώδια που θα έχουν πιο σημαντικές εξελίξεις είναι οι: Παρθένοι: γεννημένοι 2–8 Σεπτεμβρίου, Ιχθύες: γεννημένοι 1–6 Μαρτίου, Δίδυμοι: γεννημένοι 2–8 Ιουνίου, Τοξότες: γεννημένοι 3–9Δεκεμβρίου

12 Αυγούστου 2026 – Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα (20°01’)

Κοινωνική κόπωση και αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε την εξουσία

Η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα, σε σύνδεση με τον Νότιο Δεσμό Σελήνης, δείχνει ότι συλλογικά μπαίνουμε σε μια φάση κόπωσης από παλιά πρότυπα εξουσίας και ηγεσίας. Ο Λέοντας συνδέεται με την εικόνα, το κύρος και την ανάγκη προβολής. Όταν όμως μια Έκλειψη γίνεται σε αυτό το ζώδιο, το μήνυμα είναι ότι η κοινωνία δεν ικανοποιείται πια από την εικόνα και τα μεγάλα λόγια, αλλά ζητά ουσία και αποτέλεσμα.

Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτό εκφράζεται ως αμφισβήτηση, δυσαρέσκεια και μείωση της ανοχής απέναντι σε πρόσωπα και θεσμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Οι πολίτες γίνονται πιο απαιτητικοί, λιγότερο διατεθειμένοι να «χαρίσουν χρόνο» σε ηγεσίες που δεν δείχνουν υπευθυνότητα και συνέπεια.

Στην πολιτική και στην εξουσία, η Έκλειψη στον Λέοντα φέρνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ηγεσία κρίνεται πλέον αυστηρά. Η κοινωνία ζητά λιγότερη προβολή και περισσότερη πράξη, λιγότερο «εγώ» και περισσότερη ευθύνη.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα, δείχνει μια περίοδο όπου καλούμαστε να αφήσουμε πίσω του παλιούς ρόλους και τρόπους έκφρασης που δεν μας εκφράζουν πια. Μπορεί να αφορά ανάγκες για επιβεβαίωση, σχέσεις όπου κυριαρχεί το «εγώ», ή καταστάσεις στις οποίες προσπαθούμε να κρατήσουμε μια εικόνα που έχει κουράσει τόσο εμάς όσο και τους άλλους γύρω μας. Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που επηρεάζονται άμεσα από αυτό το φαινόμενο είναι οι : Λέοντες: γεννημένοι 10–14 Αυγούστου, Υδροχόοι: γεννημένοι 8–12 Φεβρουαρίου, Ταύροι: γεννημένοι 8–12 Μαΐου, Σκορπιοί: γεννημένοι 10–14 Νοεμβρίου

28 Αυγούστου 2026 – Σεληνιακή Έκλειψη στους Ιχθύες (4°)

Αποκαλύψεις, σύγχυση και πνευματική αφύπνιση

Η τελευταία Έκλειψη του 2026 προκαλεί έντονη αστάθεια και απρόβλεπτες εξελίξεις. Το πλανητικό σκηνικό δείχνει αιφνίδια γεγονότα που ταράζουν την κοινή γνώμη, διαρροές πληροφοριών, αποκαλύψεις και ειδήσεις που προκαλούν σύγχυση αλλά και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Πρόκειται για μια περίοδο όπου η πληροφορία διαχέεται γρήγορα, συχνά αποσπασματικά ή αντιφατικά, δημιουργώντας το αίσθημα της ανασφάλειας αλλά και της ανάγκη για αλήθεια.

Συλλογικά, η Έκλειψη αυτή μπορεί να εκφραστεί μέσα από:

αιφνίδιες αποκαλύψεις ή και κάποια ξαφνικά γεγονότα που προκαλούν ένταση και αναταραχή

έντονα καιρικά ή θαλάσσια φαινόμενα , προσοχή σε μετακινήσεις.

σύγχυση στην ενημέρωση, παραπληροφόρηση ή αντικρουόμενα μηνύματα από θεσμούς και μέσα ενημέρωσης,

αυξημένη συναισθηματική φόρτιση με φόβο, αγωνία αλλά και ανάγκη για κατανόηση

Παρά την αναστάτωση, η Έκλειψη αυτή λειτουργεί και ως σημείο συλλογικής αφύπνισης. Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι ένα παλιό συναισθηματικό και ψυχολογικό φορτίο κλείνει τον κύκλο του! Η επιρροή αυτού του φαινομένου είναι πιο έντονη για τους γεννημένους: Ιχθύες: 20–25 Φεβρουαρίου, Παρθένους: γεννημένοι 23–28 Αυγούστου, Δίδυμου: γεννημένοι 22–27 Μαΐου, Τοξότες: γεννημένοι 23–28 Νοεμβρίου, οι οποίοι και θα έχετε κάποιες προσωρινές αναστατώσεις και ανατροπές μέσω αποκαλύψεων!