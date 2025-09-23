Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ερντογάν ενώ μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Σάλος στην Τουρκία

Σάλος έχει προκληθεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/09, έκλεισε απότομα το μικρόφωνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη στιγμή που εκφωνούσε τον λόγο του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος είχε ξεπεράσει τον απαιτούμενο χρόνο που του είχε δοθεί με αποτέλεσμα να μην ακουστεί το τελευταίο λεπτό και 4 δευτερόλεπτα από την ομιλία του.

Μάλιστα τη στιγμή που διακόπηκε ο ήχος αναφερόταν στο παλαιστινιακό ζήτημα και συγκεκριμένα στη σφαγή που σημειώνεται με αμείωτη ένταση στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ. Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος πρόλαβε να ζητήσει άμεση εκεχειρία, απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Μάλιστα η μεταφράστρια ακούστηκε να λέει «Απολογούμαι δεν μπορώ να ακούσω την ομιλία του προέδρου. Έχω χάσει τον ήχο του. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει η διερμηνέας. Δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο, χάθηκε ο ήχος του. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε».

Birleşmiş Milletler’deki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi yayına gitmedi:



''Başkanın sesini kaybettik''pic.twitter.com/YkMcm1r1hX — Punto360 (@punto360tr) September 23, 2025

«Σαμποτάζ και λογοκρισία»

Το ζήτημα πήρε μεγάλη έκταση στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, με αρκετούς δημοσιογράφους να σημειώνουν πως επρόκειτο ακόμη και για «σαμποτάζ και λογοκρισία». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τόνισαν πως η κίνηση αυτή έγινε σκόπιμα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε επίσημα ο ΟΗΕ, ξεκαθαρίστηκε ότι στους ομιλητές δόθηκε χρονικό όριο πέντε λεπτών ενώ από την πλευρά της, η τουρκική Προεδρία έριξε τους τόνους διευκρινίζοντας ότι η διακοπή οφείλεται πράγματι στον κανονισμό της διάσκεψης.