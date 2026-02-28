Τραγωδία στο Λαύριο: 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου κατέρρευσε εν πλω
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου σκάφους που απέπλευσε από την Κέα κατέρρευσε εν πλω.
Το πρωί του Σαββάτου (28/2), 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου σκάφους που είχε αποπλεύσει από την Κέα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν εν πλω. Άμεσα στο σημείο έσπευσε Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικό Σώμα – ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο μετέφερε με ασφάλεια το ταχύπλοο στον λιμένα Λαύριο.
Ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τον 57χρονο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όταν ο κυβερνήτης έχασε τις αισθήσεις του, ο άλλος επιβαίνων στο σκάφος ζήτησε άμεσα συνδρομή, με αποτέλεσμα η επέμβαση του Περιπολικού να οδηγήσει στο ασφαλές κατάπλου του ταχυπλόου στο λιμάνι.
Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου συνεχίζεται.