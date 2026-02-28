Τραγωδία στο Λαύριο: 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου κατέρρευσε εν πλω

Το πρωί του Σαββάτου (28/2), 57χρονος κυβερνήτης ταχύπλοου σκάφους που είχε αποπλεύσει από την Κέα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν εν πλω. Άμεσα στο σημείο έσπευσε Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικό Σώμα – ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο μετέφερε με ασφάλεια το ταχύπλοο στον λιμένα Λαύριο.

Ο 57χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τον 57χρονο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, όταν ο κυβερνήτης έχασε τις αισθήσεις του, ο άλλος επιβαίνων στο σκάφος ζήτησε άμεσα συνδρομή, με αποτέλεσμα η επέμβαση του Περιπολικού να οδηγήσει στο ασφαλές κατάπλου του ταχυπλόου στο λιμάνι.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου συνεχίζεται.