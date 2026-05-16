Έκλεισε σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης λόγω... ψύλλων

Συναγερμός σήμανε στο 9ο Γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς εντοπίστηκαν ψύλλοι σε μαθητές με αποτέλεσμα η διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος να εκκενώσει τον χώρο για προστασία των μαθητών.

Παράλληλα, με το που γνωστοποιήθηκε η παρουσία των συγκεκριμένων εντόμων ζητήθηκε η επέμβαση της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, ενημερώθηκε και η αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους ενώ ζητήθηκε το κλείσιμο της σχολικής μονάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες απολυμάνσεις

Ιδιωτικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες απεντόμωσης την Παρασκευή, με την ευχή - προσδοκία όλων ότι με τη μεσολάβηση του Σαββατοκύριακου, από Δευτέρα θα έχει επιστρέψει η ομαλότητα!

Ανησυχία στους γονείς

Εν τω μεταξύ, γονείς μαθητών από διπλανά σχολεία εξέφρασαν την ανησυχία τους στο Cretalive, υπό τον φόβο/κίνδυνο και την πιθανότητα τα ενοχλητικά ζωύφια να έχουν επεκταθεί και σε άλλα παιδιά.

Πάντως, όπως τονίζεται, απαραίτητη προϋπόθεση για να μην εμφανιστεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, είναι η απομάκρυνση τετράποδων που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Μάλιστα πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι αιτία του... κακού ήταν κάποια νεογέννητα γατάκια που περιέθαλψαν οι μαθητές και τα χάιδευαν. Τα γατάκια είχαν βρεθεί στον χώρο του σχολείου και όσα παιδιά ήρθαν σε επαφή παραπονέθηκαν στη συνέχεια για κνησμό και κοκκινίλες στο δέρμα.