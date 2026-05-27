Έκλεισε τα 93 η Ζωζώ - Η επιστήθια φίλη της δηλώνει στον FLASH: «Θυμάται μόνο τους πολύ οικείους της»

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη γεννήθηκε σαν σήμερα, 27 Μαΐου, πριν από 93 χρόνια και εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, τον τελευταίο καιρό δυστυχώς λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία της.

Ο FLASH επικοινώνησε με την στενή φίλη και συνεργάτιδά της κ. Σταυρίνα Ευστρατιάδη και έμαθε πώς είναι η καλλιτέχνιδα που κατάφερε να γράψει τη δική της ιστορία στο σανίδι.

«Φέτος δεν θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά της όπως τις προηγούμενες χρονιές. Θα έρθουν μόνο δυο - τρεις φίλοι, έτσι για το καλό» μας εξήγησε.

Η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή. «Την εχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, έχει προβλήματα με το αναπνευστικό της, την παρακολουθούν φυσικοθεραπευτές και οι υπόλοιποι γιατροί της και εμείς την φροντίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε» μας αποκάλυψε η κ. Σταυρίνα Ευστρατιάδη.

Ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από την ζωή πριν από περίπου 4 μήνες, όμως η ίδια δεν το γνωρίζει για να μην επιβαρυνεθεί κι' άλλο η υγεία της.

NDP

Η φίλη και συνεργάτιδά της μας ανέφερε: «Δεν της έχω πει ότι ο σύντροφός της έχει φύγει από τη ζωή και όταν μας ρωτάει κάτι σχετικό με εκείνον, φροντίζουμε να το καλύπτουμε. Η Ζωζώ επικοινωνεί με το περιβάλλον της αλλά δεν εχει καταγραφικό, θυμάται δηλαδή μόνο τους πολύ οικείους της».