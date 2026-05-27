Έκλεισε την πρώτη της μεταγραφή η Μπαρτσελόνα: Υπέγραψε τον Γκόρντον της Νιουκάστλ

Το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού «ζέστανε» από νωρίς φέτος, με την πρώτη μεγάλη μεταγραφή εκατομμυρίων να είναι γεγονός! Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή και αυτή είναι... ηχηρή, αφού οι «μπλαουγκράνα» έκλεισαν τον Άντονι Γκόρντον με μεταγραφή από την Νιουκάστλ.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας δαπάνησαν 70 εκατομμύρια για τον Άγγλο μεσοεπιθετικό, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να μπορέσει να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποια μπόνους στόχων.

🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.



€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.



Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Ο Γκόρντον προέρχεται από μια θετική σεζόν με την φανέλα της Νιουκάστλ, όντας ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του Έντι Χάου. Συνολικά, σε 46 εμφανίσεις ο 25χρονος μέτρησε 17 γκολ και 5 ασίστ, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις ιδίως στο Champions League. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ,