Έκλεισε τμήμα της οδού Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας – Έλεγχος «ύποπτης» μοτοσικλέτας

Την κινητοποίηση αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε ο εντοπισμός ενός «ύποπτου» δίκυκλου, έξω από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οδό Ομήρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πυροσβεστικό κλιμάκιο, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, η οδός Ομήρου έχει αποκλειστεί στο τμήμα ανάμεσα στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα δεν είναι έχει δηλωθεί ως κλεμμένη ωστόσο ο έλεγχος συνεχίζεται.



Η κυκλοφορία στην οδό Ομήρου αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την άρση των μέτρων ασφαλείας.

Δείτε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση: