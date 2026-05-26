Έκλεψαν ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ από το Κρατικό Νίκαιας και το άφησαν σε εκκλησάκι

Πολλά ερωτήματα και έντονη αναστάτωση προκάλεσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου η κλοπή ιατρικού μηχανήματος από αγνώστους στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας με τους δράστες να διαφεύγουν ανενόχλητοι από το σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ούτε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ούτε από τους υπαλλήλους ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι δράστες, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος, κατάφεραν να εισέλθουν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και αφαίρεσαν το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι άγνωστοι κατάφεραν να κινηθούν ανενόχλητοι στους χώρους όπου βρίσκονται κυρίως ιατροί προκαλεί προβληματισμό αλλά και υποψίες αφού κανένας εργαζόμενος δεν αντιλήφθηκε ότι πραγματοποιήθηκε κλοπή στους χώρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο γραφείο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο όπου φυλασσόταν ο ιατρικός εξοπλισμός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και το ενδεχόμενο η κλοπή να ήταν οργανωμένη, με στόχο τη μεταπώληση του πανάκριβου μηχανήματος.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος κάλεσε τις Αρχές το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου ενημερώνοντας πως το ακριβό μηχάνημα είχε αφεθεί δίπλα σε ένα εκκλησάκι πλησίον του νοσοκομείου.