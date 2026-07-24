Έκλεβαν εξωλέμβιες μηχανές από σκάφη στη Χαλκιδική- Καταδικάστηκαν 4 άνδρες, οι 2 φυλακίστηκαν

Εξωλέμβιες μηχανές από ιδιωτικά σκάφη, που βρίσκονταν σε περιοχές της Χαλκιδικής, φέρονται ότι αφαιρούσαν τέσσερις άνδρες που καταδικάστηκαν από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 530.000 ευρώ καθώς πρόκειται για συνολικά 69 κλοπές, κυρίως τετελεσμένες αλλά και σε απόπειρα, που καταγράφηκαν μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκαν οι φερόμενοι ως δράστες που οδηγήθηκαν ενώπιον την δικαιοσύνης. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένες κλοπές ενώ τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές 6ετους κάθειρξης στους δύο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ οι άλλοι δύο καταδικάστηκαν με φυλάκιση 2 και 3 ετών, με τριετή αναστολή. Κατά τις απολογίες τους, οι τρείς αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώ ο ένας παραδέχτηκε μέρος των πράξεων που του αποδόθηκαν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι δράστες, καταγόμενοι από τη Γεωργία, αφαιρούσαν τις εξωλέμβιες μηχανές από επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη που βρίσκονταν, είτε αγκυροβολημένα στη θάλασσα, είτε από χερσαίες εγκαταστάσεις φύλαξης, σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κλεμμένοι κινητήρες μεταφέρονταν και πωλούνταν στη χώρα καταγωγής των κατηγορουμένων.