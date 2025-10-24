Εκλογές στα κατεχόμενα: Ρήγμα μεταξύ Ερντογάν, Μπαχτσελί - «Μην κοιτάμε λοξά τους Τουρκοκύπριους»

Μετά τις «προεδρικές» εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (19/10) στα κατεχόμενα της Κύπρου επικράτησε διάσταση απόψεων μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του εθνικιστή εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτελί αναφορικά με τo αποτέλεσμα που έβγαλαν οι παράνομες κάλπες.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη επίσημη τοποθέτησή του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, αναγνώρισε τη διαδικασία και δήλωσε ότι «η βούληση των Τουρκοκυπρίων είναι πολύ σεβαστή από εμάς». Παράλληλα, υποστήριξε πως η σχέση της Τουρκίας με τη Βόρεια Κύπρο θα συνεχιστεί «με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι τώρα».

Αντιθέτως, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επέκρινε την -όπως την χαρακτήρισε- «χαμηλή συμμετοχή» στις εκλογές και έθεσε ζήτημα ενσωμάτωσης της «ΤΔΒΚ» στην Τουρκία, καλώντας μάλιστα το τοπικό «κοινοβούλιο» να το αποφασίσει άμεσα.

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά από περιοδεία στον Κόλπο, τόνισε πως «είναι αδύνατο να βλέπουμε τη "Βόρεια Κύπρο" με λοξότητα ή να την κοιτάμε με λοξότητα».

Επισήμανε ότι «δεν επενδύσαμε τόσα πολλά στη "Βόρεια Κύπρο" για το τίποτα», αναφερόμενος στη στήριξη της Τουρκίας σε υποδομές και στη σχέση με το ψευδοκράτος.

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα του μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συναντηθεί με τον νέο κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην Άγκυρα.

Ο Μπαχτσελί, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη συμμετοχή περίπου στο 62% ως «πολύ χαμηλή» και ζήτησε από την «ΤΔΒΚ» να σταθεί στο πλευρό της μητέρας πατρίδας, της Τουρκίας, προκρίνοντας την ένωσή της μαζί της.