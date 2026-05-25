Εκλογές στην Κύπρο: Καθαρή νίκη του ΔΗΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ - Μπήκε το κόμμα Φειδία στη Βουλή

Εξακομματική θα είναι η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο για την επόμενη πενταετία, όπως προέκυψε από την εκλογική αναμέτρηση της 24ης Μαΐου 2026, η οποία επιβεβαίωσε τη διατήρηση των βασικών πολιτικών ισορροπιών, παρά το έντονο κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο αμφισβήτησης που είχε προηγηθεί.

Ο ΔΗμοκρατικός ΣΥναγερμός και το ΑΚΕΛ επικράτησαν στη μάχη της κομματικής συσπείρωσης, καταλαμβάνοντας την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε ποσοστό 27,1%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9%, επιβεβαιώνοντας την αντοχή των δύο παραδοσιακών πολιτικών πόλων μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα.

Στην τρίτη θέση αναδείχθηκε το ΕΛΑΜ με ποσοστό 10,9%, καταγράφοντας ενισχυμένη παρουσία στο νέο κοινοβουλευτικό σκηνικό, ενώ το ΔΗΚΟ κατέλαβε την τέταρτη θέση με 10%.

Τη νέα σύνθεση της Βουλής συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ με 5,8% και το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%, σηματοδοτώντας την είσοδο νέων πολιτικών σχηματισμών στο κοινοβουλευτικό πεδίο.

Η κατανομή των 56 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΣΥ: 17 έδρες

ΑΚΕΛ: 15 έδρες

ΕΛΑΜ: 8 έδρες

ΔΗΚΟ: 8 έδρες

ΑΛΜΑ: 4 έδρες

Άμεση Δημοκρατία: 4 έδρες

Νικητής ξανά η αποχή

Για ακόμη μία εκλογική διαδικασία, η αποχή αναδείχθηκε η μεγαλύτερη πολιτική «δύναμη», παρά το γεγονός ότι καταγράφηκε μειωμένη σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, η συμμετοχή στις Βουλευτικές Εκλογές 2026 ανήλθε στο 66,91% των εγγεγραμμένων εκλογέων, ενώ η αποχή διαμορφώθηκε στο 33,09%.

Τα πρώτα συμπεράσματα

Το πλέον καθοριστικό συμπέρασμα της εκλογικής αναμέτρησης αφορά το εμφανές χάσμα ανάμεσα στη δημόσια έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας και στην τελική εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του philenews.com, παρά τη συσσωρευμένη αγανάκτηση γύρω από ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής και θεσμικής απαξίωσης, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος επέλεξε τελικά τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και όχι μια συνολική ανατροπή του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού.

Η δημόσια συζήτηση των τελευταίων μηνών, οι δημοσκοπικές καταγραφές και ο πολιτικός λόγος που κυριάρχησε στην προεκλογική περίοδο αποτύπωναν έντονη κοινωνική κόπωση, υψηλά επίπεδα δυσπιστίας προς τους θεσμούς και ισχυρή διάθεση αμφισβήτησης των παραδοσιακών κομμάτων. Ωστόσο, αυτή η δυναμική δεν μεταφράστηκε με την ίδια ένταση στην κάλπη, με το εκλογικό αποτέλεσμα να επιβεβαιώνει τελικά ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν οδήγησε σε σαρωτικές πολιτικές ανακατατάξεις.