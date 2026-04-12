Εκλογές στην Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω» λέει ο Όρμπαν - «Γράφουμε ιστορία» το μήνυμα Μάγιαρ

«Είμαι εδώ για να νικήσω». Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης δήλωσε αισιόδοξος για νέα νίκη που θα τον οδηγήσει σε μία πέμπτη θητεία και τόνισε πως σε κάθε περίπτωση η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή.

Εκτίμησε επίσης ότι η Ευρώπη οδηγείται σε μια «μεγάλη κρίση» και σημείωσε πως η Ουγγαρία χρειάζεται ενότητα για να αντισταθεί σε αυτές τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει.

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» δήλωσε ο Πέτερ Μάγιαρ - ο ηγέτης του κόμματος Tisza που φιλοδοξεί να «σπάσει» στις κάλπες την ηγεμονία Όρμπαν.

Πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής.

Ήδη σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η προσέλευση των Ούγγρων στις κάλπες είναι μαζική και αυξημένη κατά περίπου 10% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι Ούγγροι

Αναλυτές επισημαίνουν πως παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα του Μάγιαρ με ποσοστά έως και 10 μονάδες είναι αβέβαιο με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι Ούγγροι.

Το κόμμα του πάλαι ποτέ υποστηρικτή του Όρμπαν επένδυσε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στο τρίπτυχο, διαφθορά, ένοπλες δυνάμεις και Ρωσία ενώ αντίθετα ο απερχόμενος πρωθυπουργός έχει στοχεύσει στην αστάθεια που όπως λέει η καμπάνια του θα φέρει στη χώρα μια ενδεχόμενη νίκη του Tisza.

I’ve already voted for change. Today, the fate of our country and the future of our children and grandchildren are at stake.

❤️🤍💚 pic.twitter.com/0X8OM7XJSE — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

O Όρμπαν μπορεί να μη μετράει πολλούς «φίλους» στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει επικρίνει για σειρά αποφάσεων της κυρίως σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει ωστόσο τη στήριξη της διοίκησης Τραμπ.