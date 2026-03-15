Εκλογικές παρεμβολές: Ποιες χώρες παρακολουθούν στενά οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες

Με τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών αύριο, τις προεδρικές εκλογές το 2027 και το ενδεχόμενο προκήρυξης εθνικών εκλογών ακόμη και πριν από τις προεδρικές, η Γαλλία διανύει ήδη μια μακρά εκλογική περίοδο που δεν αναμένεται να τερματιστεί πριν από την πάροδο 18 μηνών. Το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό είναι εξαιρετικά τεταμένο τα τελευταία δύο χρόνια και, ενόσω μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες έχουν επιπλέον λόγους να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για βλαπτικές απόπειρες κατά της χώρας ή επηρεασμού των εκλογών.

Με βάση την εμπειρία από τις εκλογές του 2017 και του 2022 αλλά και δεδομένα από εκλογές σε άλλες χώρες (Μολδαβία, Ρουμανία κ.α), οι υπηρεσίες έχουν στο στόχαστρο της προσοχής τους συγκεκριμένες χώρες: από την Ρωσία, την Κίνα, ακόμη και την Τουρκία έως τις χώρες της ΒΔ Αφρικής- Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία ή, αλλιώς χώρες του Μαγκρέμπ- και, φυσικά, ο δυνητικός ρόλος που θα μπορούσαν να παίξει το Κίνημα Maga του Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Ρωσία, η λίστα είναι μακρά. Το φαινόμενο δεν είναι νέο και το πεδίο είναι ήδη γνωστό στις μυστικές υπηρεσίες.

Οι εκλογικές παρεμβολές από μία ξένη χώρα μπορεί να έχουν δύο στόχους: από την μία πλευρά, να διασφαλίσουν πολιτικούς συνδέσμους στη Γαλλία οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ξένης χώρας που διαπράττει την παρεμβολή και, από την άλλη, να επιτεθούν στην ίδια τη Γαλλία και τους θεσμούς της.

Οι διαμάχες ξένων χωρών που αλλάζουν την ψήφο στη Γαλλία

Η στρατηγική της εκλογικής επιρροής προϋποθέτει την ύπαρξη αρκετών εκπροσώπων της διασποράς τους οποίους τα κράτη μπορούν εύκολα να κινητοποιήσουν. Οι βασικοί ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εδώ και πολύ καιρό: οι χώρες της ΒΔ Αφρικής, η Τουρκία και η Κίνα. Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών βρίσκονται οι κινήσεις των προξενείων των χωρών της ΒΔ Αφρικής με την υποψία πως διαπραγματεύονται την ψήφο των κοινοτήτων που εκπροσωπούν.

Η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας για τον έλεγχο της δυτικής Σαχάρας-θέμα που λύθηκε υπέρ του Μαρόκου από το 2024-εξακολουθεί να συντηρείται μεταξύ των υπηκόων τους που ζουν στη Γαλλία και επηρεάζει την εκλογική συμπεριφορά τους κάθε φορά στις γαλλικές εκλογές.

Κι αν η Αλγερία αρνείται πως στηρίζει ισλαμιστές υποψηφίους στις γαλλικές εκλογές που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση του Μαρόκου, υπάρχει μια χώρα που παραδέχεται ανοιχτά την επιρροή στα μέλη της διασποράς της: η Τουρκία. Η επίκληση στο θρησκευτικό και πατριωτικό πνεύμα της «μητέρας πατρίδας» είναι πάντα σταθερή είτε πρόκειται για τη Γαλλία είτε άλλες χώρες όπου είναι ισχυρή η παρουσία του τουρκικού στοιχείου, όπως η Γερμανία. Ειδικά στις εθνικές εκλογές του 2024 στη Γαλλία ήταν ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία υποψηφίων με δεσμούς με το κυβερνών κόμμα AKP στην Τουρκία.

Κινεζική διασπορά και ο άγνωστος αμερικανικός Χ

Αν και πιο διακριτική, η Κίνα δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες με την εμμονή της σε συγκεκριμένα ευαίσθητα θέματα: μειονότητα των Ουιγούρων, Θιβέτ, Ταϊβάν. Απόδειξη το πρόσφατο αίτημα του κινεζικού προξενείου προς το δημαρχείο του Στρασβούργου να σταματήσουν οι παραστάσεις θεατρικού έργου που υπερασπιζόταν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Καθόλου αμελητέα δεν είναι και η κινητικότητά της προς όλες τις κατευθύνσεις (διπλωματία, μυστικές υπηρεσίες, οργανώσεις, προξενεία, πανεπιστήμια) ενώ είναι γνωστή η θέση του Πεκίνου πως η διασπορά της σε όλο τον κόσμο είναι υπόχρεη μόνο έναντι της χώρας της και όχι εκείνης στην οποία διαμένει.

Άγνωστος Χ παραμένει η στάση της Αμερικής. Στον απόηχο της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ όπου γίνεται λόγος για στήριξη σε «πατριωτικά κόμματα» που θα «καλλιεργήσουν την αντίσταση» έναντι του κινδύνου «πολιτιστικού εκφυλισμού» της Ευρώπης, η Ουάσινγκτον δεν έχει κρύψει την διάθεσή της για παρεμβολή στα εσωτερικά άλλων χωρών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει ήδη λόγο για «διπλωματική τρομοκρατία» και «βάρβαρες πιέσεις» ενώ εργάζεται ήδη για την δημιουργία της ευρωπαϊκής «δημοκρατικής ασπίδας» έναντι της αμερικανικής παρέμβασης.

Οι προαναγγελθείσες επιθέσεις της Ρωσίας

Αναφορικά με τον ρωσικό παράγοντα, οι μυστικές υπηρεσίες μιλούν ανοιχτά για απροκάλυπτες επιθέσεις της Ρωσίας στην Γαλλία και τους δημοκρατικούς θεσμούς της με αιχμή του δόρατος τους πολέμους σε Γάζα και Ουκρανία που έχουν πολώσει την γαλλική κοινωνία. Η χώρα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, οι εκλογές των οποίων είχαν τεθεί στο στόχαστρο της ρωσικής παρέμβασης. Η ρωσική απειλή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τη Γαλλία αν και για πρακτικούς λόγους-μικρή ρωσική κοινότητα στη χώρα και ελλιπής εξοικείωση με τα τοπικά ζητήματα- δεν εκτιμά πως αναμένεται να παρέμβει στις δημοτικές εκλογές. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τις επικείμενες προεδρικές εκλογές του 2027 για τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες αναμένουν με σιγουριά επιθέσεις κατά την περίοδο πριν και μετά το αποτέλεσμα της κάλπης.