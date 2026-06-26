Εκλογικός πυρετός στο ΠΑΣΟΚ: Ο Σγουρός στην Α' Αθηνών, ο Γερουλάνος και το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο

Από την ειδικής βαρύτητας Α΄ Αθηνών σήμανε την εκκίνηση του προεκλογικού αγώνα για το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος -έτσι κι αλλιώς- έχει θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογική εγρήγορση, θέτοντας χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης ψηφοδελτίων (σε ποσοστό ως 80%) πριν αρχίσουν τα μπάνια του λαού, που σημαίνει το αργότερο ως τέλη Ιουλίου ή και νωρίτερα.

Όπως μάλιστα πληροφορείται ο FLASH από αρμόδιες πηγές, η διαδικασία της προσέλκυσης υποψηφίων εξελίσσεται στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, με συνέπεια σε κάποιους νομούς ο πονοκέφαλος να είναι ευχάριστος, δηλαδή να αφορά αποφάσεις για αναγκαστικό «κόψιμο» από τις λίστες λόγω υπερπλεονάσματος διαθεσιμότητας.

Με μια κίνηση που πέρναγε ως την τελευταία στιγμή κάτω από τα ραντάρ και αιφνιδίασε ακόμη συνεργάτες του στην Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε χθες τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής και νομάρχη Αθηνών Γιάννη Σγουρό στην Α΄ Αθηνών μετά από συνάντηση που είχε μαζί του στη Βουλή.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε διερευνήσει αρχικά πριν από ορισμένους μήνες τις προθέσεις του κ. Σγουρού να στηρίξει ευρύτερα την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών, στο πλαίσιο ενός προσκλητηρίου για μια πανστρατιά. Η πρώτη απόπειρα τότε είχε καταβληθεί ανεπιτυχώς όμως στην εκδήλωση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική το Νοέμβριο του 2025, αφού ο κ. Σγουρός δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε η πρόσκληση για την εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης τον περασμένο Μάιο όπου ο κ. Σγουρός απάντησε θετικά και έδωσε το παρών.

Και χθες, ένα μήνα μετά αποδέχτηκε και επισήμως να ριχτεί στη μάχη των εθνικών εκλογών σε μια εκλογική περιφέρεια σημαντική μεν, αλλά στην οποία το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλές επιδόσεις, αφού είχε λάβει το 2023 μόλις 6,7%, όταν το πανελλαδικό ποσοστό του κόμματος ήταν στο 11,46%. Επισημαίνεται ότι Σγουρός και Ανδρουλάκης είχαν ψυχρές ως τυπικές σχέσεις από την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών, κάτι που ως φαίνεται ξεπεράστηκε. Ένα πρόσωπο που φέρεται να λειτούργησε ως γεφυροποιός είναι ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κατσικάρης, ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το πόστο τους τελευταίους οχτώ μήνες, ενώ καταλυτικός πρέπει να ήταν και ο ρόλος του Κώστα Σκανδαλίδη.

Υπό διαφορετικές συνθήκες λοιπόν ο κ. Σγουρός θα έπρεπε να κατέβει στο νότιο τομέα, καθώς είναι γνωστό ότι κατοικεί στη Γλυφάδα. Η ανάγκη όμως να στελεχωθεί η Α΄ Αθήνας από δυνατά, έμπειρα και αναγνωρίσιμα στελέχη αλλά και η υπερπληθώρα δυνατών υποψηφίων στο νότο (Χρηστίδης, Διαμαντοπούλου, Αντωνίου, Χρήστος Κακλαμάνης) οδήγησε στην μετακίνησή του, την οποία και έκανε δεκτή.

Αξίζει να σημειωθεί την έδρα στην Α΄ Αθηνών κατέχει από τις τελευταίες εκλογές ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είχε κερδίσει τον επί χρόνια βουλευτή στην ίδια Περιφέρεια, Κώστα Σκανδαλίδη, ενώ ο κ. Γερουλάνος είχε ως γνωστόν διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος το 2024, μένοντας εκτός β΄ γύρου (πέρασε ο Χάρης Δούκας) για περίπου 850 ψήφους. Ο κ. Γερουλάνος έχει προφανώς ως κορυφαίο κεντρικό στέλεχος εμβέλεια και απήχηση, αλλά ωστόσο για την επανεκλογή του σε ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο θα πρέπει να ιδρώσει τη φανέλα, όπως είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός σε κομματική του περιοδεία.

Οι άλλες υποψηφιότητες

Στη λίστα της Α΄ Αθηνών που είναι υπό διαμόρφωση θα λάβουν επίσης μέρος ως υποψήφιοι οι Δημήτρης Οικονόμου, νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (γιος του πρώην υπουργού Παντελή Οικονόμου), ο οποίος είχε θέσει υποψηφιότητα και το 2023 και είχε τερματίσει τέταρτος, Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος στο Δήμο Αθηναίων, που είχε τερματίσει πέμπτος στις περασμένες εκλογές, Παναγιώτης Αβραμόπουλος αναπληρωτής τομεάρχης Πολιτισμού και ενδεχομένως οι Μαρία Στρατηγάκη και Τζίνη Γεννηματά.

Δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιες λόγω νομικού κωλύματος (επειδή κατέχουν θέση που δεν τους το επιτρέπει στον Δήμο Αθηναίων και δεν παραιτήθηκαν εγκαίρως), η Ρωξάνη Μπέη και Πόπη Γιαννοπούλου. Ο Χάρης Δούκας έχει δηλώσει ότι παραμένει στο τιμόνι του δημάρχου Αθηναίων μέχρι το τέλος της θητείας με σκοπό να διεκδικήσει την ανανέωσή της στις δημοτικές εκλογές του 2028. Πολιτικά υπεύθυνος ενόψει εθνικών εκλογών για την Α΄ Αθηνών έχει αναλάβει με απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη ο πρώην υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας.