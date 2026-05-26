Εκνευρισμένος ο Ράσελ Κρόου: «Μην πέφτετε πάνω μου, θα φύγω αν κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος»
Έντονη ήταν η αντίδραση του Ράσελ Κρόου απέναντι σε θαυμαστές που τον πλησίασαν στο Παρίσι.
Την ενόχλησή του απέναντι σε θαυμαστές που τον πλησίασαν για αυτόγραφα εξέφρασε ο Ράσελ Κρόου, σε περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.
Ο 62χρονος ηθοποιός, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι το περασμένο Σαββατοκύριακο για το Roland Garros, εθεάθη να εξέρχεται από ξενοδοχείο όταν ομάδα θαυμαστών τον πλησίασε.
«Μην πέφτετε πάνω μου»
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ηθοποιός σταμάτησε και απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους, ζητώντας να κρατήσουν αποστάσεις.
«Με ακούτε; Μείνετε εκεί όπου είστε. Μην πέφτετε πάνω μου σπρώχνοντας. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους», ανέφερε, σηκώνοντας τα χέρια του.
Στη συνέχεια, υψώνοντας τον δείκτη του, προειδοποίησε: «Μόλις κάποιος φερθεί σαν ηλίθιος, θα φύγω. Έγινα κατανοητός;».
Αφού κάποιοι από τους παρευρισκόμενους απάντησαν καταφατικά, ο ηθοποιός προσέγγισε πιο ήρεμα το πλήθος και ξεκίνησε να υπογράφει αυτόγραφα.
Ο Ράσελ Κρόου βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει αγώνες του Roland Garros και συγκεκριμένα τον αγώνα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Μπενζαμέν Μπονζί, με τον Ζβέρεφ να παίρνει τη νίκη.
Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του τα τελευταία έξι χρόνια, Μπρίτνεϊ Θέριο, η οποία τον συνοδεύει συχνά σε δημόσιες εμφανίσεις και αθλητικά γεγονότα.