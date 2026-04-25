Εκνευρισμός στην Άγκυρα για τις δηλώσεις Μακρόν υπέρ της Ελλάδας: «Φθηνός ηρωισμός, μας στοχοποιεί»

Εκνευρισμός επικρατεί στην Άγκυρα μετά τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και την ξεκάθαρη υποστήριξη προς την Ελλάδας σε περίπτωση απειλής από την Τουρκία.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λίγες ώρες μετά τα όσα είπε ο Μακρόν από την Αθήνα, κατηγορούν τον Γάλλο πρόεδρο για φτηνό ηρωισμό που στοχοποιεί την Τουρκία.

Η δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τη στάση της Γαλλίας έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς το Παρίσι πρωτοστάτησε στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αποστολή του γαλλικού αεροπλανοφόρου στον απόηχο των ιρανικών επιθέσεων στη βρετανική βάση της Κύπρου.

YENI SAFAK - Φθηνός ηρωισμός στην Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέφυγε σε φτηνό ηρωισμό κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Όταν ρωτήθηκε «Τι θα κάνετε αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο;», ο Μακρόν απάντησε «Θα είμαστε εδώ».

SOZCU - H Eλλάδα κέρδισε την υποστήριξη μιας άλλης χώρας - Πρόκληση στο Αιγαίο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί το Αιγαίο μαζί με την Ελλάδα σε περίπτωση που απειληθεί η ελληνική κυριαρχία

ΗΑΒΕR 7 - Ο Μακρόν έδειξε με το δάχτυλο την Τουρκία!

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη και δεσμεύτηκε να τον στηρίξει κατά της Τουρκίας

HABERTURK - Ο Μακρόν δεσμεύεται να στηρίξει την Ελλάδα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε η Γαλλία σε περίπτωση αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο, απάντησε: «Όταν πηγαίνεις για ύπνο, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνει ο φίλος σου αύριο.