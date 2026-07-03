Εκνευρισμός, ζάλη και σύγχυση στις μέρες καύσωνα: Πότε η εξάντληση γίνεται προειδοποιητικό σημάδι

Οι απαιτητικές ημέρες στη δουλειά μπορούν να εξαντλήσουν ψυχικά και σωματικά οποιονδήποτε. Όταν όμως η έντονη πίεση συνδυάζεται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συμπτώματα όπως νευρικότητα, ζάλη, μειωμένη συγκέντρωση και αίσθημα σύγχυσης δεν είναι πάντα αποτέλεσμα του στρες ή της κούρασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί να στέλνει πιο σοβαρά προειδοποιητικά σήματα. Η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία συχνά ξεκινούν με συμπτώματα που μοιάζουν αθώα ή εύκολο να παρερμηνευτούν, αλλά η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Δες ποια σημάδια δεν πρέπει να προσπεράσεις και πότε η ζέστη μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική απειλή για τον οργανισμό σου.