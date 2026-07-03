Εκνευρισμός, ζάλη και σύγχυση στις μέρες καύσωνα: Πότε η εξάντληση γίνεται προειδοποιητικό σημάδι
Στρες ή κάτι πιο επικίνδυνο; Τα συμπτώματα που αποδίδεις σε μια δύσκολη ημέρα μπορεί, ειδικά σε συνθήκες καύσωνα, να κρύβουν έναν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.
Οι απαιτητικές ημέρες στη δουλειά μπορούν να εξαντλήσουν ψυχικά και σωματικά οποιονδήποτε. Όταν όμως η έντονη πίεση συνδυάζεται με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, συμπτώματα όπως νευρικότητα, ζάλη, μειωμένη συγκέντρωση και αίσθημα σύγχυσης δεν είναι πάντα αποτέλεσμα του στρες ή της κούρασης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί να στέλνει πιο σοβαρά προειδοποιητικά σήματα. Η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία συχνά ξεκινούν με συμπτώματα που μοιάζουν αθώα ή εύκολο να παρερμηνευτούν, αλλά η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Δες ποια σημάδια δεν πρέπει να προσπεράσεις και πότε η ζέστη μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική απειλή για τον οργανισμό σου.