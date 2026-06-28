ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ανατροπή λίγο πριν το τέλος

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Μεγάλο δράμα στην προτελευταία ειδική του αγώνα. Ο Τιερί Νεβίλ είχε δύο κλαταρίσματα (των πίσω ελαστικών) και πλέον ο Σεμπαστιάν Οζιέ είναι 54,8 δλ. μπροστά από τον Βέλγο. Ο Τζος Μακερλίν είχε έξοδο και έχασε αρκετό χρόνο. Ο Ιρλανδός παλεύει με τους Σάμι Παζάρι και Αντριάν Φορμό για την τέταρτη θέση.

Ημερομηνία: 28/6/2026

Μέρα: 4

Flash N°: 22

Ειδική Διαδρομή: Άγιοι Θεόδωροι 2

Μήκος: 25,39 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 29°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Σκληρό και μπόσικο χώμα

BREAKING: Disaster for Thierry Neuville on penultimate stage 😵#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/1GWOP4IMZV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 28, 2026





#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Τίποτα ιδιαίτερο. Οδήγησα καθαρά».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Τίποτα ιδιαίτερο, απλά περάσαμε».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Γλιστρούσε, ήταν δύσκολο για τα ελαστικά, πολύ απαιτητική ειδική».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τελευταία ειδική, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Είναι πολύ σκληρή, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά».

🫣 It's okay. But Neuville lost the rally lead to the tune of 1.3sec to Ogier! 3 stages to run 👊



Live Updates 👉 https://t.co/E9DO6rGpAe

Live Stream 👉 https://t.co/bVNpLD93Wo#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/meT2AB7Wlb — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 28, 2026

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Πάντα μπορεί να συμβεί. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχουμε ακόμα μια ειδική».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Θέλουμε να πιέσουμε στην Power Stage».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Σταθήκαμε πολύ άτυχοι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δύο πίσω κλαταρίσματα. Τι να πω; Θα ήταν ωραία να παλέψουμε με τον Seb μέχρι τέλους. Δεν ξέρω τι να πω».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Αποφασίσαμε να σταυρώσουμε τα ελαστικά.Ήμουν προσεκτικός. Η επίδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο πέρασμα. Άκουσα κάποιον θόρυβο από το αυτοκίνητο, αλλά όλα είναι καλά».

Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Γλιστρούσε πολύ, δύσκολες συνθήκες, μεγάλες πέτρες στις γραμμές. Η μάχη μεταξύ Seb και Thierry θα είναι φοβερή».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Τα ελαστικά έχουν φθαρεί τελείως και είχαμε μια έξοδο».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Η ειδική είναι αρκετά καθαρή, δεν έχει πολλές πέτρες, δεν έχει καταστραφεί».