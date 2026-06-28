ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ανατροπή λίγο πριν το τέλος
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ολοκληρώνεται, με μία Ειδική Διαδρομή κοντά στο Λουτράκι, συνολικού μήκους πάνω από 60 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
Μεγάλο δράμα στην προτελευταία ειδική του αγώνα. Ο Τιερί Νεβίλ είχε δύο κλαταρίσματα (των πίσω ελαστικών) και πλέον ο Σεμπαστιάν Οζιέ είναι 54,8 δλ. μπροστά από τον Βέλγο. Ο Τζος Μακερλίν είχε έξοδο και έχασε αρκετό χρόνο. Ο Ιρλανδός παλεύει με τους Σάμι Παζάρι και Αντριάν Φορμό για την τέταρτη θέση.
Ημερομηνία: 28/6/2026
Μέρα: 4
Flash N°: 22
Ειδική Διαδρομή: Άγιοι Θεόδωροι 2
Μήκος: 25,39 χλμ.
Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 29°C
Συνθήκες οδοστρώματος: Σκληρό και μπόσικο χώμα
#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Τίποτα ιδιαίτερο. Οδήγησα καθαρά».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Τίποτα ιδιαίτερο, απλά περάσαμε».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Γλιστρούσε, ήταν δύσκολο για τα ελαστικά, πολύ απαιτητική ειδική».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην τελευταία ειδική, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Είναι πολύ σκληρή, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Πάντα μπορεί να συμβεί. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχουμε ακόμα μια ειδική».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Θέλουμε να πιέσουμε στην Power Stage».
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Σταθήκαμε πολύ άτυχοι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δύο πίσω κλαταρίσματα. Τι να πω; Θα ήταν ωραία να παλέψουμε με τον Seb μέχρι τέλους. Δεν ξέρω τι να πω».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Αποφασίσαμε να σταυρώσουμε τα ελαστικά.Ήμουν προσεκτικός. Η επίδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο πέρασμα. Άκουσα κάποιον θόρυβο από το αυτοκίνητο, αλλά όλα είναι καλά».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Γλιστρούσε πολύ, δύσκολες συνθήκες, μεγάλες πέτρες στις γραμμές. Η μάχη μεταξύ Seb και Thierry θα είναι φοβερή».
#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY
«Τα ελαστικά έχουν φθαρεί τελείως και είχαμε μια έξοδο».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Η ειδική είναι αρκετά καθαρή, δεν έχει πολλές πέτρες, δεν έχει καταστραφεί».