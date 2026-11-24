Την τελευταία της πνοή άφησε η μακαριστή Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Αττικής, Μοναχή Φεβρωνία (κατά κόσμον Ελένη Μεταξά), βυθίζοντας στη θλίψη την αλληλουχία των πιστών και την εκκλησιαστική κοινότητα. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε με αναστάσιμη ελπίδα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ποια ήταν η μακαριστή Γερόντισσα Φεβρωνία

Γεννημένη στις 18 Νοεμβρίου 1926 στον Άγιο Ιωάννη Καρυστίας Ευβοίας, η Μοναχή Φεβρωνία υπήρξε κατά σάρκα ανιψιά αλλά και στενή πνευματική θυγατέρα του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

Η μοναχική της πορεία σφραγίστηκε την 5η Απριλίου 1990, όταν εκάρη Μεγαλόσχημη Μοναχή από τον ίδιο τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, σε θεία λειτουργία όπου ιερουργούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κυρός Προκόπιος.

Η διακονία και το σπουδαίο έργο στο Μήλεσι

Στις 22 Ιανουαρίου 1997 εξελέγη Καθηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι, ενώ η επίσημη ενθρόνισή της πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, κατόπιν εγκρίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Φωτογραφικό υλικό από την απονομή του μεταλλίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας στη μακαριστή Γερόντισσα Φεβρωνία από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, στις 15 Ιουνίου 2025, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς της ως κτιτόρισσας του Ιερού Ησυχαστηρίου.

Η Γερόντισσα Φεβρωνία αφιέρωσε ολόκληρο τον βίο της στην υλοποίηση του οράματος του Γέροντά της. Εργάστηκε με ταπείνωση, ακατάβλητο ζήλο και θυσιαστική αγάπη για την ανέγερση, την αποπεράτωση και τη λειτουργία του Ησυχαστηρίου στο Μήλεσι, μετατρέποντάς το σε έναν πνευματικό φάρο και τόπο παρηγορίας για χιλιάδες προσκυνητές.

Η Εξόδιος Ακολουθία, της οποίας θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, θα ψαλεί την Τετάρτη 25η Νοεμβρίου και ώρα 2:30 μ.μ. στο Ιερό Ησυχαστήριο.